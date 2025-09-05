Головна Країна Кримінал
На Закарпатті затримано 15-річного учня, який планував напад у школі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Закарпатті затримано 15-річного учня, який планував напад у школі
а попередніми даними, школяр планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі
фото: Ігор Клименко/Telegram

Наразі тривають необхідні слідчі дії

На Закарпатті правоохоронці затримали 15-річного школяра. Він планував здійснити теракт у навчальному закладі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

«15-річний учень планував напад із холодною зброєю. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ», – йдеться у повідомленні.

Клименко зауважив, що оперативну інформацію про підготовку злочину отримали у співпраці з правоохоронними органами Великобританії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри.

«Поліцейські області діяли комплексно, не втрачаючи ні хвилини: кіберполіція аналізувала всі доступні дані, кримінальна поліція проводила оперативні заходи, біля навчального закладу виставили посилену охорону», – наголосив міністр.

У результаті – напад попереджено. Наразі тривають необхідні слідчі дії. За попередніми даними, підліток планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі.

Раніше контррозвідка СБУ у Львові запобігла спробі терористичного акту, який готували російські спецслужби. У момент закладання саморобного вибухового пристрою під автомобіль українського військовослужбовця були затримані двоє неповнолітніх російських агентів.

Теги: школа Закарпаття Ігор Клименко теракт

