На Закарпатті затримано 15-річного учня, який планував напад у школі

а попередніми даними, школяр планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі

Наразі тривають необхідні слідчі дії

На Закарпатті правоохоронці затримали 15-річного школяра. Він планував здійснити теракт у навчальному закладі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

«15-річний учень планував напад із холодною зброєю. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ», – йдеться у повідомленні.

Клименко зауважив, що оперативну інформацію про підготовку злочину отримали у співпраці з правоохоронними органами Великобританії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри.

«Поліцейські області діяли комплексно, не втрачаючи ні хвилини: кіберполіція аналізувала всі доступні дані, кримінальна поліція проводила оперативні заходи, біля навчального закладу виставили посилену охорону», – наголосив міністр.

У результаті – напад попереджено. Наразі тривають необхідні слідчі дії. За попередніми даними, підліток планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі.

