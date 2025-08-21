Премʼєрка про удар по Мукачево: Ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин

Глава уряду під час візиту на завод американської компанії Flex у Мукачеві

За словами Свириденко, усі працівники заводу, які були на зміні під час удару, вчасно спустилися в укриття

Російська Федерація атакувала завод американської компанії Flex у Мукачеві. Таким чином Росія вирішила «звільнити» Україну від кавомашин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

За словами глави українського уряду, рік тому вона з командою відвідувала завод американської компанії Flex у Мукачеві. «Тоді мене вразили масштаб інвестицій, технологічність і сила цього підприємства. І куди б ми не приїжджали у відрядження за кордон – у Японію, Берлін чи інші міста – скрізь зустрічали побутову електроніку, зроблену тут. Зроблену в Україні», – розповіла вона.

Внаслідок удару по підприємству постраждали 19 людей. «Ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин», – прокоментувала атаку глава уряду.

Як зазначила Свириденко, завдяки детально відпрацьованим заходам реагування на повітряні тривоги всі 600 працівників, які були на зміні в той час, вчасно спустилися в укриття. «Це врятувало життя, жодного загиблого. Вдячна керівництву компанії за турботу про безпеку людей. Представники місцевої та центральної влади на зв'язку з керівництвом заводу по першочергових заходах», – додала вона.

Нагадаємо, уночі російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві.

Як повідомлялося, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Мукачівській громаді Закарпатської області зросла до 19 осіб. Наразі відомо, що 10 осіб були доставлені до лікарні бригадами екстреної медичної допомоги, а ще девʼятеро – звернулися за допомогою самостійно.

До слова, президент Володимир Зеленський знову закликав партнерів запровадити санкції проти РФ.