Головна Країна Політика
search button user button menu button

Премʼєрка про удар по Мукачево: Ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Премʼєрка про удар по Мукачево: Ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин
Глава уряду під час візиту на завод американської компанії Flex у Мукачеві
фото: Telegram/Юлія Свириденко

За словами Свириденко, усі працівники заводу, які були на зміні під час удару, вчасно спустилися в укриття

Російська Федерація атакувала завод американської компанії Flex у Мукачеві. Таким чином Росія вирішила «звільнити» Україну від кавомашин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

За словами глави українського уряду, рік тому вона з командою відвідувала завод американської компанії Flex у Мукачеві. «Тоді мене вразили масштаб інвестицій, технологічність і сила цього підприємства. І куди б ми не приїжджали у відрядження за кордон – у Японію, Берлін чи інші міста – скрізь зустрічали побутову електроніку, зроблену тут. Зроблену в Україні», – розповіла вона.

Внаслідок удару по підприємству постраждали 19 людей. «Ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин», – прокоментувала атаку глава уряду.

Як зазначила Свириденко, завдяки детально відпрацьованим заходам реагування на повітряні тривоги всі 600 працівників, які були на зміні в той час, вчасно спустилися в укриття. «Це врятувало життя, жодного загиблого. Вдячна керівництву компанії за турботу про безпеку людей. Представники місцевої та центральної влади на зв'язку з керівництвом заводу по першочергових заходах», – додала вона.

Нагадаємо, уночі російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві.

Як повідомлялося, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Мукачівській громаді Закарпатської області зросла до 19 осіб. Наразі відомо, що 10 осіб були доставлені до лікарні бригадами екстреної медичної допомоги, а ще девʼятеро – звернулися за допомогою самостійно.

До слова, президент Володимир Зеленський знову закликав партнерів запровадити санкції проти РФ.

Читайте також:

Теги: Мукачево Закарпаття обстріл Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Донеччині з 11 по 17 серпня вдалося повернути світло для майже 103,3 тисяч родин
За тиждень ДТЕК повернув світло 122 тис. родин після ворожих обстрілів
18 серпня, 16:00
Інцидент стався на Рахівщині
На Закарпатті подружжя влаштувало різанину: поліція повідомила деталі (оновлено)
7 серпня, 18:17
Працівники ДСНС потрапили під обстріл зі ствольної артилерії
Росіяни обстріляли рятувальників на Дніпропетровщині: є жертви
6 серпня, 21:32
Лікарі застерігають, що щороку у світі понад два мільйони дітей віком до п’яти років отримують травми внаслідок побутових інцидентів
На Закарпатті трирічний хлопчик заклеїв собі очі суперклеєм
2 серпня, 16:59
Вибухова хвиля винесла віконні рами у приміщеннях Академії
Атака на Київ: пошкоджено корпус Академії праці, соціальних відносин та туризму (фото)
31 липня, 15:26
Два гелікоптери здійснили 20 скидів води об'ємом 40 тонн
До ліквідації наслідків атаки РФ у Києві залучалася авіація (відео)
31 липня, 13:49
Чому закон про ліквідацію незалежності НАБУ І САП – це вершина айсбергу
Чому закон про ліквідацію незалежності НАБУ І САП – це вершина айсбергу
24 липня, 18:23
Христина Гоянюк біля зруйнованого будинку
79-річна рекордсменка з написання радіодиктантів зі Львова залишилась без житла через обстріл РФ
22 липня, 05:04
Дрони атакували Сумщину
Ворог атакував Сумщину: є постраждалі, виникли пожежі (оновлено)
21 липня, 23:15

Політика

Премʼєрка про удар по Мукачево: Ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин
Премʼєрка про удар по Мукачево: Ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин
Туреччина повідомила, чи відправлятиме миротворців до України
Туреччина повідомила, чи відправлятиме миротворців до України
Нова допомога військовим: Рада підтримала законопроєкт для звільнених з полону
Нова допомога військовим: Рада підтримала законопроєкт для звільнених з полону
Зеленський назвав держави, які допомагають повертати українських дітей з РФ
Зеленський назвав держави, які допомагають повертати українських дітей з РФ
Трансляції засідань: Рада не підтримала постанову
Трансляції засідань: Рада не підтримала постанову
Нардепка пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей
Нардепка пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
6110
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
4487
Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію
3395
«Для легкого гумору»: Лавров пояснив, чому одягнув на Аляску светр «СССР»
2302
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Сьогодні, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua