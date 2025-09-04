Головна Країна Події в Україні
СБУ у Львові викрила російських агентів-підлітків, які готували теракт

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
СБУ у Львові викрила російських агентів-підлітків, які готували теракт
17-річний юнак з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини були завербовані
колаж: glavcom.ua

Окупанти планували підірвати автомобіль дистанційно, за допомогою телефонного дзвінка

Контррозвідка СБУ у Львові запобігла спробі терористичного акту, який готували російські спецслужби. У момент закладання саморобного вибухового пристрою під автомобіль українського військовослужбовця були затримані двоє неповнолітніх російських агентів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, 17-річний юнак з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини були завербовані через Telegram-канали для «легкого заробітку». За завданням кураторів вони прибули до Львова, де провели дорозвідку місцевості та забрали з «схрону» рюкзак із вибухівкою.

СБУ у Львові викрила російських агентів-підлітків, які готували теракт фото 1
фото: СБУ
СБУ у Львові викрила російських агентів-підлітків, які готували теракт фото 2
фото: СБУ

Встановлено, що саморобний вибуховий пристрій був споряджений 4,5 кг вибухової речовини та додатковими вражаючими елементами у вигляді гайок. Окупанти планували підірвати автомобіль дистанційно, за допомогою телефонного дзвінка. Зловмисники також встановили навпроти місця паркування приховану камеру, щоб у режимі онлайн зафіксувати наслідки теракту.

СБУ у Львові викрила російських агентів-підлітків, які готували теракт фото 3
фото: СБУ

Завдяки оперативним діям СБУ теракт вдалося попередити. Обох виконавців затримано. Їм повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.

СБУ також застерігає громадян, що спецслужби РФ використовують своїх агентів як витратний матеріал та можуть ліквідовувати їх після виконання завдань.

Нагадаємо, вчора уночі РФ запустила в напрямку Львова близько 15 безпілотників. Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

Теги: СБУ Львів теракт росія

