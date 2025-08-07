Головна Країна Кримінал
На Закарпатті подружжя влаштувало різанину: поліція повідомила деталі (оновлено)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Інцидент стався на Рахівщині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Між співмешканцями виник побутовий конфлікт, у ході якого чоловік завдав жінці тілесних ушкоджень

У селі Водиця на Рахівщині сталася жахлива трагедія. Чоловік зарізав свою співмешканку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Як зазначає поліція, 7 серпня близько 14:00 до правоохоронців зателефонувала жителька села Водиця Рахівського району. Жінка заявила, що щойно її сусід вийшов із помешкання зі слідами крові. За її словами, імовірно він наніс ножові поранення своїй співмешканці.

За викликом одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Рахівського районного відділу поліції. У будинку посеред кімнати правоохоронці виявили тіло 45-річної місцевої мешканки із ножовим пораненням шиї та ознаками удушення. Поруч перебував травмований співмешканець загиблої – 39-річний власник помешкання.

«Під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що між співмешканцями виник побутовий конфлікт, у ході якого чоловік завдав жінці тілесних ушкоджень, несумісних із життям. Також з’ясовано, що після інциденту чоловік, імовірно, спричинив тілесні ушкодження собі», – йдеться в заяві.

Подію слідчі Рахівського районного відділу поліції кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. У справі призначено експертні дослідження для з’ясування усіх обставин інциденту. Слідство триває.

Раніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що у будинку було знайдено військовослужбовця з тяжким тілесним ушкодженням – відрізаним статевим органом.Як повідомляла газета «Новини Закарпаття», за попередніми даними, подружжя з 2018 року перебуває у шлюбі та виховує двох неповнолітніх дітей. Між ними часто виникали конфлікти на ґрунті ревнощів. За однією з версій, у жінки були стосунки з іншим чоловіком, що й стало причиною сварки. За словами місцевих жителів, чоловік нещодавно повернувся додому зі служби без належних на те підстав.

На Закарпатті подружжя влаштувало різанину: поліція повідомила деталі (оновлено) фото 1
На Закарпатті подружжя влаштувало різанину: поліція повідомила деталі (оновлено) фото 2
фото: Telegram/Віталій Глагола

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який через ревнощі до дружини намагався вбити суперника.

До слова, жінку, яка у 2022 році вбила власницю помешкання в Солом’янському районі столиці та намагалася приховати злочин, суд визнав винною та призначив їй покарання у вигляді 12 років і 6 місяців позбавлення волі. 

Теги: вбивство Закарпаття

