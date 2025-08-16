Сходження пасажирського потягу з рейок на Закарпатті: коли відновиться рух

Наразі всі три вагони успішно повернуто на рейки

Рух на Солотвино після сходження пасажирського потягу з рейок буде знову відкрито завтра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Рух на Солотвино буде знову відкрито завтра, наразі всі три вагони успішно повернуто на рейки. За процедурою ці вагони будуть належним чином оглянуті в депо, перш ніж знову повезуть пасажирів.

Водночас усі 262 пасажири поїзда №84/83 Солотвино – Київ вже прямують до Києва резервними вагонами після успішного трансферу дев'ятьма автобусами в об'їзд дільниці на Закарпатті, де тривають відновлювальні роботи. Очікується, що поїзд прибуде до Києва із затримкою в межах двох годин.

«Ще раз приносимо вибачення та дякуємо всім пасажирам за розуміння», – наголосила компанія.

Нагадаємо, 15 серпня на Закарпатті відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя – Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає