Сходження пасажирського потягу з рейок на Закарпатті: коли відновиться рух
Наразі всі три вагони успішно повернуто на рейки
Рух на Солотвино після сходження пасажирського потягу з рейок буде знову відкрито завтра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».
Рух на Солотвино буде знову відкрито завтра, наразі всі три вагони успішно повернуто на рейки. За процедурою ці вагони будуть належним чином оглянуті в депо, перш ніж знову повезуть пасажирів.
Водночас усі 262 пасажири поїзда №84/83 Солотвино – Київ вже прямують до Києва резервними вагонами після успішного трансферу дев'ятьма автобусами в об'їзд дільниці на Закарпатті, де тривають відновлювальні роботи. Очікується, що поїзд прибуде до Києва із затримкою в межах двох годин.
«Ще раз приносимо вибачення та дякуємо всім пасажирам за розуміння», – наголосила компанія.
Нагадаємо, 15 серпня на Закарпатті відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя – Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає