Підписано закон про відпустки для військових, кількість постраждалих у Мукачеві зросла. Головне за 21 серпня

Російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки

Зеленський підписав закон про відпустки для військових, у Мукачеві зросла кількість постраждалих через російський обстріл, США і Європа підготували варіанти гарантій безпеки для України. «Главком» склав добірку новин 21 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11533, який обмежує доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно. За ухвалення документа проголосував 231 народний депутат.

Згідно з новим законом, під час дії воєнного стану та ще рік після його скасування буде обмежено доступ до інформації про розташування нерухомості та кадастрових номерів земельних ділянок, власниками яких є юридичні особи.

Центр протидії корупції заявив, що ухвалення цього закону «значно ускладнить роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних». Законопроєкт також вплине і на пересічних громадян, яким буде складніше з'ясувати перед купівлею, чи справді нерухомість належить будівельній компанії.

Зеленський підписав закон про відпустки для військових

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про нові гарантії щорічних відпусток для військовослужбовців. Закон надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки. Інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі.

Також учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану. Контрактники віком 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів. Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

У Мукачеві зросла кількість постраждалих через російський обстріл

Внаслідок російської атаки на Закарпаття кількість постраждалих зросла до 23 осіб. Уночі російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки.

У стаціонарі перебуває шість пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одній пацієнтці медики зробили операцію. Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу – переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми.

США і Європа підготували варіанти гарантій безпеки для України

Військові керівники США та деяких європейських країн завершили опрацювання військових варіантів гарантій безпеки для України. Напрацювання буде передано на розгляд радникам з національної безпеки. Ці варіанти будуть представлені радникам з національної безпеки кожної країни для відповідного розгляду в рамках дипломатичних зусиль.

Зустрічі начальників оборони США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України тривали у Вашингтоні з вівторка по четвер. Одним із варіантів, за даними Reuters, може бути відправка європейських військ в Україну під американським командуванням. Водночас Міністерство закордонних справ РФ виключило можливість розміщення військ країн НАТО в Україні.

У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ

У складі сьомого корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ зʼявилася нова військова частина. Мова про 147-му окрему артилерійську бригаду.

Нова бригада буде озброєна сучасними західними артсистемами, які здатні працювати на дальні дистанції та вражати цілі з точністю до метра. У бригаді також діятимуть розрахунки безпілотних систем та інші бойові одиниці.

Командиром військового з'єднання стане полковник Віктор Довгаль – бойовий офіцер, який воює з 2014 року, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького. Останні два роки він керував артилерією у 46-й окремій аеромобільній бригаді.