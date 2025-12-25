Привласнення понад 14 млн грн на утепленні шкіл у Дніпрі: сім осіб отримали підозри

Серед підозрюваних – директор комунального підприємства Дніпровської міської ради, двоє його заступників, директор підрядної компанії, субпідрядники та інженер з технічного нагляду

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру семи особам, які, за даними слідства, організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на утеплення шкільних будівель у місті Дніпро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Серед підозрюваних – директор комунального підприємства Дніпровської міської ради, двоє його заступників, директор підрядної компанії, субпідрядники та інженер з технічного нагляду. Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами, вчинене у складі організованої групи, та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадовці комунального підприємства за попередньою змовою з підрядниками та субпідрядними організаціями, використали міський проєкт з підвищення енергоефективності шкіл для незаконного збагачення.

«Учасники схеми укладали договори на утеплення фасадів шкільних будівель у місті Дніпро за завищеними цінами. У документах зазначалися якісні та дорогі матеріали, а фактично ж використовувалися дешевші матеріали нижчої якості, ніж було передбачено проєктами. Різницю між реальною вартістю робіт і сумами, сплаченими з бюджету, учасники схеми привласнювали. За період 2024-2025 років підозрювані завдали збитків бюджету громади на суму 14,2 млн гривень, що підтверджено висновками експертиз», – йдеться у повідомленні.

У ході обшуків вилучено майже $50 тис., понад 900 тис. грн та €7 200 готівкою, мобільні телефони, ноутбуки, комп’ютери та накопичувачі. На вилучене майно накладено арешт. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

