Привласнення понад 14 млн грн на утепленні шкіл у Дніпрі: сім осіб отримали підозри

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Привласнення понад 14 млн грн на утепленні шкіл у Дніпрі: сім осіб отримали підозри
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою
фото: Офіс генпрокурора

Серед підозрюваних – директор комунального підприємства Дніпровської міської ради, двоє його заступників, директор підрядної компанії, субпідрядники та інженер з технічного нагляду

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру семи особам, які, за даними слідства, організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на утеплення шкільних будівель у місті Дніпро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Серед підозрюваних – директор комунального підприємства Дніпровської міської ради, двоє його заступників, директор підрядної компанії, субпідрядники та інженер з технічного нагляду. Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами, вчинене у складі організованої групи, та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадовці комунального підприємства за попередньою змовою з підрядниками та субпідрядними організаціями, використали міський проєкт з підвищення енергоефективності шкіл для незаконного збагачення.

«Учасники схеми укладали договори на утеплення фасадів шкільних будівель у місті Дніпро за завищеними цінами. У документах зазначалися якісні та дорогі матеріали, а фактично ж використовувалися дешевші матеріали нижчої якості, ніж було передбачено проєктами. Різницю між реальною вартістю робіт і сумами, сплаченими з бюджету, учасники схеми привласнювали. За період 2024-2025 років підозрювані завдали збитків бюджету громади на суму 14,2 млн гривень, що підтверджено висновками експертиз», – йдеться у повідомленні.

У ході обшуків вилучено майже $50 тис., понад 900 тис. грн та €7 200 готівкою, мобільні телефони, ноутбуки, комп’ютери та накопичувачі. На вилучене майно накладено арешт. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. 

До слова, Національна поліція та Офіс генерального прокурора викрили схему нецільового використання профспілкових коштів. За даними слідства, понад 14,5 млн грн, які мали піти на потреби працівників газотранспортної системи, були розтрачені керівниками профспілкових організацій.

