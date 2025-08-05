Починатиметься з 14 років: підготовка до спротиву замінить стару модель військової освіти в Україні

Новий підхід передбачає практичну участь у навчанні, включаючи маніпуляцію зі зброєю, тактичну та вогневу підготовку

У межах реформування системи військової підготовки молоді та студентів в Україні запроваджуватимуть цикл підготовки до національного спротиву, починаючи з 14 років. Про це, як пише «Главком», під час круглого столу в «Укрінформі» повідомив в.о. начальника відділу політики національного спротиву Міністерства оборони Ігор Хорт.

Замість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) держава впроваджує нову модель – основи національного спротиву, яка охопить усіх громадян, починаючи зі шкільного віку.

«Ми зараз відходимо від тієї системи, де все зводилося до БЗВП. Це більше не просто навчальна дисципліна, це цикл підготовки громадян до національного спротиву», – зазначив представник Міноборони.

За новими підходами, цикл підготовки громадян до національного спротиву починається ще з 14 років, зокрема через участь у військово-патріотичних іграх таких, як «Сокіл», «Джура», а також вивчення оновленого предмета «Захист України», що вже впроваджується в школах і профтехосвіті.

Крім того, буде скасовано БЗВП у вишах, його замінять «Основи національного спротиву», але без присвоєння військової спеціальності.

«Це не про військову спеціальність. Це про мотивацію, про готовність захищати країну. Предмет «Основи національного спротиву» буде обов’язковим як для хлопців, так і для дівчат. Не хочеш проходити – відраховуйся з навчального закладу», – наголосив Хорт.

На відміну від БЗВП, яка викладалася формально й не давала реальної підготовки, новий підхід передбачає практичну участь у навчанні, включаючи маніпуляцію зі зброєю, тактичну та вогневу підготовку, зазначив представник Міноборони.

Він нагадав, що після завершення навчання в закладах освіти громадяни обов’язково проходитимуть базову військову службу, яка стане частиною загальної підготовки. Нову модель уже впроваджують, і, як зазначають у міністерстві, вона дозволить зробити оборону країни масовою та стійкою.

За словами Хорта, ще один цикл підготовки до національного спротиву – це центри «18-60+». «Ми створюємо центри підготовки для всіх: резервістів, студентів, охочих. Кожен зможе прийти, потренуватися, потримати зброю, зрозуміти свій рівень», – додав він.

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Україні розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка для студентів закладів вищої освіти.

Своєю чергою заступник міністра освіти Михайло Винницький переконаний, що курс базової військової підготовки для студентів, який з 1 вересня буде викладатися в університетах, не має бути обов'язковим.