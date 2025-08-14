На кордоні зі Словаччиною затримали двох порушників на самокатах

Ужгородців на самокатах зупинили за 300 метрів від держрубежу

Чоловіки намагалися втекти від кримінальної відповідальності в Україні

Прикордонники Чопського загону поблизу міста Ужгород затримали двох громадян України, які намагалися у незаконний спосіб дістатися до Словаччини. Про це, як пише «Главком», інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Наближення невідомих до кордону, як повідомляється, правоохоронці зафіксували за допомогою засобів відеоспостереження. Було помічено, як два чоловіки з наплічниками на самокатах пересуваються в напрямку суміжної держави.

Правопорушників зупинили за триста метрів від кордону.

Затриманими виявилися жителями обласного центру віком 34 і 43 роки. Під час перевірочних заходів оперативники встановили, що відносно обох висунуто обвинувачення за ч.3 ст.307 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», що карається позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Правопорушники зізналися, що мали намір потрапити поза пунктами пропуску до країн ЄС з метою подальшого проживання, працевлаштування та уникнення кримінальної відповідальності. Вони заздалегідь склали маршрут, та, добре знаючи місцевість, вирушили до кордону.

Затриманих буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

