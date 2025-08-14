Головна Країна Суспільство
На кордоні зі Словаччиною затримали двох порушників на самокатах

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
На кордоні зі Словаччиною затримали двох порушників на самокатах
Ужгородців на самокатах зупинили за 300 метрів від держрубежу
фото ДПСУ

Чоловіки намагалися втекти від кримінальної відповідальності в Україні

Прикордонники Чопського загону поблизу міста Ужгород затримали двох громадян України, які намагалися у незаконний спосіб дістатися до Словаччини. Про це, як пише «Главком», інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Наближення невідомих до кордону, як повідомляється, правоохоронці зафіксували за допомогою засобів відеоспостереження. Було помічено, як два чоловіки з наплічниками на самокатах пересуваються в напрямку суміжної держави.

Правопорушників зупинили за триста метрів від кордону.

Затриманими виявилися жителями обласного центру віком 34 і 43 роки. Під час перевірочних заходів оперативники встановили, що відносно обох висунуто обвинувачення за ч.3 ст.307 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», що карається позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Правопорушники зізналися, що мали намір потрапити поза пунктами пропуску до країн ЄС з метою подальшого проживання, працевлаштування та уникнення кримінальної відповідальності. Вони заздалегідь склали маршрут, та, добре знаючи місцевість, вирушили до кордону.

Затриманих буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, провідник потягу планував за гроші перевезти військовозобов’язаного чоловіка через українсько-польський кордон у своєму купе.

«Главком» писав, що прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за €500.

До слова, у своїх вантажівках MAN батько і син у шахтах телескопічних гідроциліндрів, що підіймають причепи, облаштували хитромудрі схованки, щоб незаконно вивезти трьох чоловіків із Запорізької, Хмельницької та Донецької областей до Румунії.

Теги: наркотики самокат Словаччина Держприкордонслужба прикордонники кордон Закарпаття

