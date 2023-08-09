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Держдеп США прокоментував інформацію про замах на Зеленського

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Держдеп США прокоментував інформацію про замах на Зеленського
Вашингтон спостерігає шпигунську та розвідувальну активність Росії в Україн
Фото: CNN

Білий дім поінформований про потенційний замах на українського лідера

США фіксують шпигунську та розвідувальну діяльність РФ в Україні та підтримують зусилля Києва щодо притягнення до відповідальності людей, які готують замахи на керівництво країни. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, цитує «Укрінформ».

«Очевидно, ми спостерігаємо шпигунську та розвідувальну активність Росії в Україні впродовж певного часу», – зазначив посадовець.

За його словами, до Білого дому дійшло повідомлення про потенційний замах на президента України Володимира Зеленського під час його візиту в Миколаївську область, однак коментувати деталі інциденту США залишають у компетенції української сторони.

«Ми повною мірою підтримуємо загальні зусилля України щодо притягнення людей до відповідальності за ці дії», – наголосив Міллер.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала інформаторку РФ під час спроби передачі розвідданих окупантам. Жінка намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту президента України на Миколаївщині та підготувати масований повітряний удар по області.

Як відомо, 27 липня, у День медичного працівника, Володимир Зеленський відвідав лікарні на Миколаївщині.  

Теги: Держдепартамент США Володимир Зеленський США

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