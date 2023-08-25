НАБУ оновило підозру ексголові Нацбанку Шевченку

У 2014-2020 роках «Укргазбанк» уклав щонайменше 52 фіктивні агентські договори

Колишньому голові правління «Укргазбанку», ексголові НБУ Кирилу Шевченку оновили підозру у справі «Укргазбанку». Тепер його і ще двох фігурантів підозрюють у створенні злочинної організації, заволодінні коштами в особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

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Крім Шевченка, такі самі статті інкримінували його ексзаступнику в «Укргазбанку» Денису Чернишову та ексдиректору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами «Укргазбанку» Олексію Лютому.

Раніше дії цих осіб кваліфікували як привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і службове підроблення.

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За версією слідства, у 2014-2020 роках «Укргазбанк» уклав щонайменше 52 фіктивні агентські договори із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.

Насправді посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в Укргазбанку або за власною ініціативою, або на вимогу закону. За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.

Керівником злочинної організації та організатором схеми НАБУ та САП вважають першого заступника голови правління Укргазбанку, який невдовзі його очолив за рішенням уряду.

«Він ініціював зміну внутрішніх документів для легітимізації схеми, усував перешкоди для вчинення злочину через використання владних повноважень, затверджував умови співпраці з посередниками та здійснював контроль за виплатами», – стверджує НАБУ.

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Нагадаємо, 9 листопада 2022 року ексголову Нацбанку Шевченка оголосили у міжнародний розшук.