Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Полтавська ОВА під підозрою: НАБУ веде 14 розслідувань

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Полтавська ОВА під підозрою: НАБУ веде 14 розслідувань
НАБУ розслідує розкрадання на фортифікаціях Полтавської ОВА
фото з відкритих джерел

Під час обшуків у фігурантів справи вилучено 300 тисяч доларів готівкою, документи та електронні носії

НАБУ розпочало розслідування щонайменше 14 епізодів розкрадання коштів на будівництві фортифікацій Полтавської ОВА часів керівництва Філіпа Проніна. Під час обшуків у фігурантів вилучено 300 тисяч доларів готівкою, телефони, SIM-карти та документи компаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар народного депутата Ярослава Железняка в інтерв'ю.

Железняк оприлюднив цитати із судових ухвал, які підтверджують інформацію, озвучену в попередніх розслідуваннях щодо посадовців Полтавської ОВА та керівництва Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторингу).

Народний депутат з посиланням на ухвали НАБУ зазначив, що діяльність фігурантів охоплює такі епізоди:

  • Безпосередню крадіжку на фортифікаціях Полтавською ОВА;
  • Незакінчений замах на крадіжку грошей на реконструкції кардіоцентру;
  • Надання неправомірної вигоди посадовцям військкомату, зняття з розшуку та безпідставне бронювання;
  • Неправомірна вигода заступнику Проніна Богдану Корольчуку у вигляді особистого водія;
  • Неправомірна вигода службовим особам Полтавської ОВА у сумі понад 4 млн грн за сприяння в укладанні договорів на будівництво фортифікацій, прийнятті робіт та їх оплаті;
  • Неправомірна вигода у вигляді автомобіля BMW X7 вартістю 3,5 млн грн для керівника департаменту Полтавської ОВА;
  • Організація схеми ухилення від мобілізації;
  • Вимагання та отримання посадовцями ТЦК неправомірної вигоди;
  • Надання одним із фігурантів, який перейшов на керівну посаду до Держфінмоніторингу, компанії «Енкі Констракшн» службової інформації для надання незаконної переваги на закупівлях.

Під час обшуків у фігурантів, зокрема у колишнього першого заступника голови Полтавської ОВА та нинішнього заступника голови Держфінмоніторингу, вилучено близько 300 тисяч доларів готівкою, понад 100 SIM-карт, телефони, жорсткі диски, печатки українських та офшорних компаній, а також документи юридичних осіб. Деякі особи вже заявили, що гроші належать їм і вони просто зберігали їх.

Ярослав Железняк наголосив, що вся ця історія свідчить про глибоку регіональну корупцію. Депутат підкреслив, що попри оприлюднення розслідування, відкриття справ НАБУ та обшуки, жодної публічної реакції з боку Офісу президента чи Міністерства фінансів, яке призначає керівництво Держфінмоніторингу, не було.

Нагадаємо, що Володимир Когут відреагував на інформацію про корупцію на фортифікаційних спорудах. За його словами, 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень виконано в повному обсязі. огут зазначив, що загалом на будівництво фортифікаційних споруд було витрачено 375 млн грн, із яких близько 70 млн грн становить ПДВ. Найбільша частина витрат – понад 240 млн грн – припала на закупівлю матеріалів, тоді як на будівельні роботи спрямовано близько 65 млн грн.

Читайте також:

Теги: гроші будівництво документи розслідування Ярослав Железняк Полтава корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону звернулися до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів
На Сумщині викрито схему розкрадання при закупівлі дронів для ЗСУ
Вчора, 13:27
Франкен: Ці дрони прилітають шпигувати, щоб визначити місце розташування F-16
Над військовими базами Бельгії дрони шпигували за F-16
3 листопада, 00:01
У результаті аварії 71-річний водій Chery отримав тяжкі травми та помер під час транспортування до лікарні
Смертельна ДТП на Броварщині: поліція затримала нетверезого водія
27 жовтня, 11:58
За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, рухаючись по вулиці здійснив наїзд на жінку, яка перебігала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу
Смертельна ДТП на Оболоні: водій збив жінку на пішохідному переході
24 жовтня, 10:25
Посадовцям евакуйованої влади Сєвєродонецька вдалося розтратити 5,5 млн грн
Евакуйована влада Сєвєродонецька розтратила 5,5 млн, призначених на дрони та РЕБ: деталі
21 жовтня, 10:24
За підпал жінці загрожує до десяти років позбавлення волі
У Києві жінка підпалила двері квартири доньки через сімейний конфлікт
17 жовтня, 11:19
Пантелеєв виконує обов’язки першого заступника голови КМДА з 14 жовтня 2025 року
Кличко поклав виконання обов’язків звільненого Поворозника на Пантелеєва
14 жовтня, 17:38
Підозрюваний Олександр Хілик перед засіданням Апеляційного райсуду. Київ, 8 жовтня 2025 року
Побиття велосипедиста у Києві: розгляд апеляції на арешт Хілика перенесено
8 жовтня, 14:18
У скоєному підозрюють китайських хакерів
Безпрецедентна атака: хакери зламали технологічних та юридичних гігантів США
8 жовтня, 13:10

Кримінал

Полтавська ОВА під підозрою: НАБУ веде 14 розслідувань
Полтавська ОВА під підозрою: НАБУ веде 14 розслідувань
Росія склала новий список українських «воєнних злочинців»: у списку Пашинський
Росія склала новий список українських «воєнних злочинців»: у списку Пашинський
Суд зобов'язав ухилянта щомісячно донатити на ЗСУ
Суд зобов'язав ухилянта щомісячно донатити на ЗСУ
На Волині затримано бойовика «ДНР», який хотів втекти до Європи
На Волині затримано бойовика «ДНР», який хотів втекти до Європи
На Київщині п'яний чоловік «припаркувався» у магазині
На Київщині п'яний чоловік «припаркувався» у магазині
Уперше в Україні довічний вирок отримав окупант, який розстріляв воїна ЗСУ
Уперше в Україні довічний вирок отримав окупант, який розстріляв воїна ЗСУ

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua