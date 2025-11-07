Полтавська ОВА під підозрою: НАБУ веде 14 розслідувань

Під час обшуків у фігурантів справи вилучено 300 тисяч доларів готівкою, документи та електронні носії

НАБУ розпочало розслідування щонайменше 14 епізодів розкрадання коштів на будівництві фортифікацій Полтавської ОВА часів керівництва Філіпа Проніна. Під час обшуків у фігурантів вилучено 300 тисяч доларів готівкою, телефони, SIM-карти та документи компаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар народного депутата Ярослава Железняка в інтерв'ю.

Железняк оприлюднив цитати із судових ухвал, які підтверджують інформацію, озвучену в попередніх розслідуваннях щодо посадовців Полтавської ОВА та керівництва Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторингу).

Народний депутат з посиланням на ухвали НАБУ зазначив, що діяльність фігурантів охоплює такі епізоди:

Безпосередню крадіжку на фортифікаціях Полтавською ОВА;

Незакінчений замах на крадіжку грошей на реконструкції кардіоцентру;

Надання неправомірної вигоди посадовцям військкомату, зняття з розшуку та безпідставне бронювання;

Неправомірна вигода заступнику Проніна Богдану Корольчуку у вигляді особистого водія;

Неправомірна вигода службовим особам Полтавської ОВА у сумі понад 4 млн грн за сприяння в укладанні договорів на будівництво фортифікацій, прийнятті робіт та їх оплаті;

Неправомірна вигода у вигляді автомобіля BMW X7 вартістю 3,5 млн грн для керівника департаменту Полтавської ОВА;

Організація схеми ухилення від мобілізації;

Вимагання та отримання посадовцями ТЦК неправомірної вигоди;

Надання одним із фігурантів, який перейшов на керівну посаду до Держфінмоніторингу, компанії «Енкі Констракшн» службової інформації для надання незаконної переваги на закупівлях.

Під час обшуків у фігурантів, зокрема у колишнього першого заступника голови Полтавської ОВА та нинішнього заступника голови Держфінмоніторингу, вилучено близько 300 тисяч доларів готівкою, понад 100 SIM-карт, телефони, жорсткі диски, печатки українських та офшорних компаній, а також документи юридичних осіб. Деякі особи вже заявили, що гроші належать їм і вони просто зберігали їх.

Ярослав Железняк наголосив, що вся ця історія свідчить про глибоку регіональну корупцію. Депутат підкреслив, що попри оприлюднення розслідування, відкриття справ НАБУ та обшуки, жодної публічної реакції з боку Офісу президента чи Міністерства фінансів, яке призначає керівництво Держфінмоніторингу, не було.

Нагадаємо, що Володимир Когут відреагував на інформацію про корупцію на фортифікаційних спорудах. За його словами, 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень виконано в повному обсязі. огут зазначив, що загалом на будівництво фортифікаційних споруд було витрачено 375 млн грн, із яких близько 70 млн грн становить ПДВ. Найбільша частина витрат – понад 240 млн грн – припала на закупівлю матеріалів, тоді як на будівельні роботи спрямовано близько 65 млн грн.