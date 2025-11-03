Над військовими базами Бельгії дрони шпигували за F-16

Після прольоту безпілотників над авіабазою Кляйне-Брогель розпочато офіційне розслідування

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що над військовими базами країни протягом вихідних помітили невідомі безпілотники, які, за попередніми даними, могли здійснювати шпигунську діяльність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

«Ці дрони прилітають шпигувати, щоб визначити місце розташування F-16, боєприпасів та отримати іншу важливу стратегічну інформацію», – зазначив Франкен.

За його словами, після повідомлень про проліт безпілотників над авіабазою Кляйне-Брогель розпочато офіційне розслідування. Ця база має стратегічне значення для оборони Бельгії – тут розташовані винищувачі F-16, здатні нести ядерну зброю, а також планується розміщення нових F-35. На об’єкті також перебувають американські військові.

«Росія намагається робити подібне у всіх європейських країнах. Чи саме зараз за цим стоять росіяни – сказати не можу, але мотиви зрозумілі, як і методи здійснення таких дій», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, ввечері, 1 листопада, над авіабазою Кляйне-Брогель у бельгійському місті Пір зафіксували кілька дронів. Це одна з ключових баз військово-повітряних сил Бельгії, де розміщена американська ядерна зброя.

Міністр оборони Тео Франкен повідомив у мережі X, що цього разу над об’єктом помітили «кілька дронів». Він також нагадав, що минулого місяця підозрілі безпілотники вже фіксували над військовим навчальним табором.

Як повідомлялося, у південній частині Естонії військові помітили кілька дронів біля військової бази Реедо. Один із них було збито.

На базі Реедо дислокується пʼятий ескадрон сьомого кавалерійського полку США – бронетанковий розвідувальний ескадрон. «17 жовтня о 16:30 союзники виявили дрони, що летіли в безпосередній близькості від військового містечка другої піхотної бригади. Один із них був збитий з антидронової рушниці», – розповіла Ваксманн.

До слова, міністр оборони Бельгії Тео Франкен викликав різку реакцію Росії після того, як заявив, що «Москву зрівняють із землею», якщо президент РФ Володимир Путін вирішить атакувати одну зі столиць країн-членів НАТО, наприклад Брюссель.

Франкен наголосив, що країнам Заходу не варто дозволяти собі погрожувати. На запитання, чи не боїться він, що Путін одного дня запустить неядерну ракету по Брюсселю, очільник оборонного відомства Бельгії відповів: «Ні, тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею».