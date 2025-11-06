Головна Країна Події в Україні
На Сумщині викрито схему розкрадання при закупівлі дронів для ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону звернулися до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів
Безпілотники для військових не придбали – гроші учасники схеми привласнили та легалізували через фінансові операції

На Сумщині вісьмом особам повідомлено про підозру у привласненні коштів, призначених на закупівлю дронів для Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, військовослужбовець створив групу з посадовців територіальних громад Сумського району та підконтрольних ФОПів. Вони підробляли документи від імені військової частини на нібито закупівлю квадрокоптерів і на цій підставі перерахували з рахунків чотирьох громад понад 15,6 млн грн.

Безпілотники для військових не придбали – гроші учасники схеми привласнили та легалізували через фінансові операції.

Зазначається, що прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону звернулися до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, Міністерство оборони України продовжує роботу із синхронізації національної системи державного гарантування якості з міжнародними вимогами, зокрема стандартами ISO та стандартами НАТО серії AQAP. Зокрема, Головне управління державного гарантування якості Міноборони ініціювало розробку двох нових професійних стандартів «Аудитор систем якості підприємств оборонно-промислового комплексу» та «Фахівець із державного гарантування якості».

