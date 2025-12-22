Івано-Франківськ: унаслідок бійки загинув молодик – поліція проводить перевірку

Місцеві ЗМІ поширюють інформацію, що бійка нібито сталася поблизу нічного клубу «Ельдорадо»

Увечері 21 грудня, близько 23:30, до поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Івасюка в Івано-Франківську. За попередньою інформацією правоохоронців, 18-річний хлопець помер у кареті швидкої медичної допомоги, передає «Главком».

Його тіло направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті. Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події та з’ясовують усі обставини інциденту.

Водночас у соціальних мережах та місцевих ЗМІ поширюється інформація, що бійка нібито сталася поблизу нічного клубу «Ельдорадо». Повідомляється, що саме звідти медики забрали постраждалого, однак врятувати його не вдалося.

Офіційного підтвердження цієї інформації від поліції поки немає.

Правоохоронці наголошують, що всі деталі події будуть встановлені після завершення слідчих дій та отримання результатів експертизи.

Нагадаємо, у Бучанському районному управлінні поліції Київщини розпочато досудове розслідування щодо бійки між підлітками в місті Ірпінь. Інцидент був зафіксований на відео, яке було опубліковано в одному з телеграм-каналів під час моніторингу соціальних мереж.