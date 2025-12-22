Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Івано-Франківськ: унаслідок бійки загинув молодик – поліція проводить перевірку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Івано-Франківськ: унаслідок бійки загинув молодик – поліція проводить перевірку
Поліція з’ясовує обставини смерті 18-річного хлопця в Івано-Франківську
фото з відкритих джерел

Місцеві ЗМІ поширюють інформацію, що бійка нібито сталася поблизу нічного клубу «Ельдорадо»

Увечері 21 грудня, близько 23:30, до поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Івасюка в Івано-Франківську. За попередньою інформацією правоохоронців, 18-річний хлопець помер у кареті швидкої медичної допомоги, передає «Главком».

Його тіло направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті. Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події та з’ясовують усі обставини інциденту.

Водночас у соціальних мережах та місцевих ЗМІ поширюється інформація, що бійка нібито сталася поблизу нічного клубу «Ельдорадо». Повідомляється, що саме звідти медики забрали постраждалого, однак врятувати його не вдалося.

Офіційного підтвердження цієї інформації від поліції поки немає.

Правоохоронці наголошують, що всі деталі події будуть встановлені після завершення слідчих дій та отримання результатів експертизи.

Нагадаємо, у Бучанському районному управлінні поліції Київщини розпочато досудове розслідування щодо бійки між підлітками в місті Ірпінь. Інцидент був зафіксований на відео, яке було опубліковано в одному з телеграм-каналів під час моніторингу соціальних мереж. 

Читайте також:

Теги: бійка розслідування Івано-Франківськ поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція повідомила про підозру жительці Ірпеня, яку затримали за фактом умисного вбивства свого чоловіка
Посварилися через Росію. У Києві жінка зарізала чоловіка під час шинкування капусти
26 листопада, 16:54
Жінка змушувала свою п’ятирічну доньку, завантажувати посилки з наркотиками у поштомати
У Львові затримано матір, яка залучала свою п’ятирічну доньку до продажу наркотиків (фото)
27 листопада, 19:44
Місце вибуху на залізниці на лінії Варшава-Люблін, Польща, 16 листопада 2025 року
Польща оголосила в розшук двох українців за диверсію на залізниці: один з підозрюваних мав 46 паспортів РФ
28 листопада, 14:58
Єврокомісія з’ясовує, чи не порушила Google конкурентне законодавство
Правила конкуренції у сфері ШІ. Єврокомісія взялася за Google
9 грудня, 13:19
У Польщі провели розслідування щодо конфлікту між двома поліціянтами та таксистом з України
У Польщі місцевий поліціянт отримав догану за погрози українському таксисту – деталі
11 грудня, 16:29
Зловмисники використовували SIP-телефонію, яка дозволяє підмінювати номери
«Ваша картка під підозрою». Псевдобанкір видурив 64 тис. грн у пенсіонера
26 листопада, 15:56
Поліція затримала 24-річного киянина, раніше судимого за вчинення грабунку
Погрожував охоронцю супермаркету, щоб не платити за товар. Поліція Києва затримала підозрюваного
15 грудня, 10:08
Керманич легковика рухався вулицею Хрещатик у напрямку Прорізної. Він перевищив дозволену швидкість і під час зміни смуги не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Bens
ДТП на Хрещатику з двома травмованими: перед судом постане водій BMW
16 грудня, 14:11
Чоловік знайшов зброю під час прогулянки у місцевій лісосмузі
На Київщині чоловік знайшов пістолет у лісі та офіційно оформив його на себе
18 грудня, 14:02

Кримінал

Івано-Франківськ: унаслідок бійки загинув молодик – поліція проводить перевірку
Івано-Франківськ: унаслідок бійки загинув молодик – поліція проводить перевірку
«Винних немає». Матір загиблого хлопця в розпачі від розслідування справи про розстріли під Хмельницьким СБУ 11 років тому
«Винних немає». Матір загиблого хлопця в розпачі від розслідування справи про розстріли під Хмельницьким СБУ 11 років тому
Українця, який скоїв карколомний злочин, у ЄС спіймали «мисливці за головами»
Українця, який скоїв карколомний злочин, у ЄС спіймали «мисливці за головами»
Немовля жило в жахливих умовах: у Рівному соцслужби вилучили в матері новонародженого хлопчика
Немовля жило в жахливих умовах: у Рівному соцслужби вилучили в матері новонародженого хлопчика
ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: суддя отримала підозру
ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: суддя отримала підозру
Убивство під хмельницьким СБУ. Офіс генпрокурора відреагував на виправдувальний вирок силовикам
Убивство під хмельницьким СБУ. Офіс генпрокурора відреагував на виправдувальний вирок силовикам

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua