Корупція на фортифікаціях. Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут відреагував на інформацію про корупцію на фортифікаційних спорудах. За його словами, 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень виконано в повному обсязі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис чиновника.

«Сьогодні окремими людьми в інформаційному просторі була поширена інформація, яка є неповною, неточною та містить маніпуляції фактами, які стосуються процесу будівництва фортифікацій. Повідомляємо, що станом на 3 вересня 2025 року 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень виконано в повному обсязі. Усі роботи проведені відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка має позитивні висновки ДП «Укрдержбудекспертиза», – заявив він.

За словами Когута, якість виконаних робіт підтверджена низкою перевірок, зокрема Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. професора. М. С. Бокаріуса». Також це засвідчує командування сил підтримки ОТУ «Луганськ», представники яких розробляли і затверджували схеми взводно-опорних пунктів.

Когут зазначив, що загалом на будівництво фортифікаційних споруд було витрачено 375 млн грн, із яких близько 70 млн грн становить ПДВ. Найбільша частина витрат – понад 240 млн грн – припала на закупівлю матеріалів, тоді як на будівельні роботи спрямовано близько 65 млн грн.

«Спроби дискредитувати Полтавську ОВА, людей які щоденно, цілодобово працюють для зміцнення обороноздатності країни тривають декілька років, однак не мають успіхів. До цього залучені великі сили та засоби, які зараз працюють лише на ворога. ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність будь-яких порушень з боку замовника, та надання оцінки особам, які здійснюють заходи щодо дискредитації обласної військової адміністрації та керівництва області», – підсумував він.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Рахманін, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, розкритикував якість фортифікаційних споруд, які будувала Полтавська обласна військова адміністрація в Донецькій області. За його словами, ці укріплення «абсолютно не відповідають сучасним вимогам» і є «позицією для камікадзе».

Згідно з розслідуванням, опублікованим нардепом Ярославом Железняком, Полтавська ОВА уклала 16 контрактів на загальну суму понад 370 млн грн з однією компанією ТОВ «Енкі Констракшн». Нардеп припускає, що значна частина цих коштів могла бути привласнена.

До слова, парламент викликав очільника Полтавської ОВА Володимира Когута стосовно корупції на будівництві фортифікацій.