Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Корупція на фортифікаціях. Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Корупція на фортифікаціях. Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки
На будівництво фортифікаційних споруд в області було витрачено 375 млн грн
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами очільника Полтавської ОВА, 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень виконано в повному обсязі

 

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут відреагував на інформацію про корупцію на фортифікаційних спорудах. За його словами, 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень виконано в повному обсязі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис чиновника.

«Сьогодні окремими людьми в інформаційному просторі була поширена інформація, яка є неповною, неточною та містить маніпуляції фактами, які стосуються процесу будівництва фортифікацій. Повідомляємо, що станом на 3 вересня 2025 року 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень виконано в повному обсязі. Усі роботи проведені відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка має позитивні висновки ДП «Укрдержбудекспертиза», – заявив він.

За словами Когута, якість виконаних робіт підтверджена низкою перевірок, зокрема Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. професора. М. С. Бокаріуса». Також це засвідчує командування сил підтримки ОТУ «Луганськ», представники яких розробляли і затверджували схеми взводно-опорних пунктів.

Когут зазначив, що загалом на будівництво фортифікаційних споруд було витрачено 375 млн грн, із яких близько 70 млн грн становить ПДВ. Найбільша частина витрат – понад 240 млн грн – припала на закупівлю матеріалів, тоді як на будівельні роботи спрямовано близько 65 млн грн.

«Спроби дискредитувати Полтавську ОВА, людей які щоденно, цілодобово працюють для зміцнення обороноздатності країни тривають декілька років, однак не мають успіхів. До цього залучені великі сили та засоби, які зараз працюють лише на ворога. ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність будь-яких порушень з боку замовника, та надання оцінки особам, які здійснюють заходи щодо дискредитації обласної військової адміністрації та керівництва області», – підсумував він.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Рахманін, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, розкритикував якість фортифікаційних споруд, які будувала Полтавська обласна військова адміністрація в Донецькій області. За його словами, ці укріплення «абсолютно не відповідають сучасним вимогам» і є «позицією для камікадзе».

Згідно з розслідуванням, опублікованим нардепом Ярославом Железняком, Полтавська ОВА уклала 16 контрактів на загальну суму понад 370 млн грн з однією компанією ТОВ «Енкі Констракшн». Нардеп припускає, що значна частина цих коштів могла бути привласнена.

До слова, парламент викликав очільника Полтавської ОВА Володимира Когута стосовно корупції на будівництві фортифікацій.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Полтавщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Досудове розслідування триває, встановлюються всі причетні до схеми особи
Хабарництво в лісовій галузі: затримано керівника, який вимагав 3 млн грн з підрядника
27 серпня, 14:15
Ексголові облради загрожує покарання до двох років позбавлення волі
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
25 серпня, 20:00
З кінця червня Олексій Чернишов має статус підозрюваного
Антикорупційний суд арештував готівку сім’ї колишнього віцепрем’єра Чернишова
23 серпня, 14:30
Посадовці нині ліквідованої Центральної МСЕК організували масштабну схему незаконного надання груп інвалідності чоловікам
Оформляли фіктивні інвалідності. Ексголова Центральної МСЕК та його спільники отримали підозри
19 серпня, 18:13
Торік було відкрито понад 20 тис. проваджень за статтями, повʼязаними з корупцією
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
19 серпня, 16:13
Касетні боєприпаси можуть вибухнути в будь-який момент
У Кременчуці після атаки РФ виявлено нерозірвані касетні боєприпаси
19 серпня, 10:51
Посадові особи Харківської ОВА за попередньою змовою з постачальниками закупили фортифікаційні споруди
Розслідування НАЗК: збитки бюджету від корупційних схем сягнули 80 млн грн
13 серпня, 07:06
Провадження відкривають лише стосовно цапів-відбувайлів, а не проти членів наглядових рад, підкреслив Сергій Власенко
Соратник Тимошенко обрушився на іноземців, які керують економікою України, і ні за що не відповідають
12 серпня, 00:07
55-річна жителька столиці затримана під час отримання грошей за неправомірну послугу
Переоформлення інвалідності за $5 тис. Нацполіція викрила організаторку нелегального бізнесу
6 серпня, 11:47

Кримінал

Корупція на фортифікаціях. Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки
Корупція на фортифікаціях. Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія звільнила двох прокурорів за фіктивну інвалідність
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія звільнила двох прокурорів за фіктивну інвалідність
Справа Фаріон: батько підозрюваного поклав провину за смерть мовознавиці на її доньку
Справа Фаріон: батько підозрюваного поклав провину за смерть мовознавиці на її доньку
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
Смертельна стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід
Смертельна стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід
Вбивство Парубія. Нардеп пояснив, чому історія підозрюваного про пошук сина – вигадка
Вбивство Парубія. Нардеп пояснив, чому історія підозрюваного про пошук сина – вигадка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
35K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
14K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
8895
Фальшива драма кілера Парубія
8723
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua