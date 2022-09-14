Насаджували окупаційний режим. СБУ повідомила про підозру трьом ексрегіоналам

СБУ зібрала докази на ексрегіоналів, які насаджували окупаційний режим на Луганщині

Колаборанти проводили мітинги на підтримку російського вторгнення

Служба безпеки України зібрала докази на ексрегіоналів, які насаджували окупаційний режим на Луганщині. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема, мова йде про: «виконувача обов’язків голови», «виконувача обов’язків заступника голови», «радника голови адміністрації Старобільського району ЛНР».

Колишні члени «партії регіонів» до 2014 року вже працювали в одній команді та обіймали аналогічні посади у райдержадміністрації Старобільська.

Після повномасштабного вторгнення РФ функціонери очікували захоплення району. Вони сприйняли це як можливість «реваншу» та з власної ініціативи пішли на співпрацю з ворогом.

Очоливши окупаційну адміністрацію, ексрегіонали розпочали активну «командну» роботу, яка серед іншого включає:

пропагандистські акції та публічні церемонії з нагоди «червоних дат» календаря РФ;

мітинги на підтримку російського вторгнення;

наради щодо роботи окупаційної адміністрації, зокрема для розширення пропагандистського впливу серед місцевого населення.

«Чиновники» охоче роздавали інтерв'ю росЗМІ, в яких повторюють відомі російські наративи про: «визволення» місцевих мешканців «армією ЛНР» від «страждань», яких їм завдавала Україна; ​«відродження руської культури» на Старобільщині; ​необхідність підтримки «народної міліції ЛНР», як гаранта цих «перетворень».

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Наразі трьом правопорушникам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111−1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань, вчинене організованою групою);

за ч. 5 ст. 111−1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційних адміністраціях).

Колаборантів оголошено у розшук. Співпраця з окупантами карається 10 роками ув’язнення.

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, що співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще шести колаборантів, які обіймають «посади» в органах місцевої влади та силових структурах на тимчасово окупованих територіях