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РФ атакувала обʼєкт ГТС на Одещині: Міненерго розповіло деталі

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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РФ атакувала обʼєкт ГТС на Одещині: Міненерго розповіло деталі
РФ завдала удару по обʼєкту ГТС поблизу кордону з Румунією
фото: соцмережі

Станція на Одещині, яка зазнала удару, забезпечує диверсифікований маршрут постачання природного газу

Міністерство енергетики України підтвердило нічний удар Росії по обʼєкту ГТС в Одеській області поблизу кордону з Румунією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Компресорна станція Оператора ГТС України в Одеській області, яка зазнала удару, забезпечує диверсифікований маршрут постачання природного газу в Україну. «Ця станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже постачався LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу», – повідомляє міністерство.

Десятки ударних дронів уночі атакували обладнання, яке забезпечує ці поставки. Міненерго пояснює, що ця агресія була спрямована проти енергетики та проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі. На місце удару було відправлено фахівців для встановлення наслідків атаки.

«Це чіткий і зрозумілий сигнал для всієї Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського природного газу. Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що Москва використовуватиме всі доступні засоби й важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу», – заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня на Одещині пролунала серія вибухів через атаку ворожих безпілотників. Пізніше Одеська ОДА повідомила, що окупанти пошкодили газову інфраструктуру в Новосільському. Через це були тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку, пояснив, що це був свідомий удар росіян по підготовці українців до опалювального сезону.

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Теги: енергетика газ Міненерго війна Одещина Світлана Гринчук

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