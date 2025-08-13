Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW пояснив, як втрата Донецької області вплине на фронт

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ISW пояснив, як втрата Донецької області вплине на фронт
Наприклад, поступка Лимана відкриє шлях для атак російських військ на позиції України в Харківській області
фото з відкритих джерел

Фортечний пояс у Донецькій області складається з чотирьох великих міст і кількох населених пунктів вздовж траси Н-20 Костянтинівка-Слов’янськ

Російські чиновники вимагають, щоб Україна поступилася стратегічно важливою неокупованою територією в Донецькій області, при цьому не пропонуючи нічого натомість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, російська пропозиція передбачає, що Україна відмовиться від критично важливої оборонної позиції, яку Росія наразі не може швидко захопити, в обмін на відсутність будь-яких поступок з російського боку.

Аналітики зазначають, що точні умови пропозиції Путіна залишаються неясними, але представники адміністрації Трампа, зокрема спецпосланець США Стів Віткофф, представили чотири різні варіанти умов.

Фортечний пояс складається з чотирьох великих міст і кількох населених пунктів вздовж траси Н-20 Костянтинівка-Слов’янськ, довжиною близько 50 км. Протягом останніх 11 років Україна зміцнювала оборонні позиції у цих містах.

Північна частина поясу – це Слов’янськ і Краматорськ, важливі логістичні центри для українських сил в Донецькій області. Південна половина включає Дружківку, Олексієво-Дружківку, Костянтинівку. Україна почала нарощувати оборонні позиції там після їх звільнення у квітні 2014 року.

ISW відзначає, що нездатність Росії захопити Слов’янськ у 2022 році і триваючі бої навколо фортечного поясу свідчать про ефективність українських зусиль із зміцнення оборони. Російські війська намагаються охопити цей пояс із південного заходу, що може тривати кілька років.

Аналітики наголошують, що у разі втрати контролю над цими територіями Україна буде змушена терміново будувати нові оборонні лінії вздовж кордонів Харківської та Дніпропетровської областей, проте ця місцевість не підходить для ефективної оборони через відкритий рельєф і віддаленість природних перешкод.

Також припинення вогню вздовж кордонів Донецької області вимагатиме великих інвестицій у інфраструктуру для підтримки довгострокового моніторингу режиму припинення вогню.

Російські позиції вздовж прикордонних районів на кордонах Донецької області з Харківською та Дніпропетровською областями створять вигідні умови для подальших наступів Росії на сусідні регіони.

Зокрема, поступка Лимана відкриє шлях для атак російських військ на позиції України в Харківській області на східному березі річки Оскіл. Російські війська можуть спробувати повторити спробу захоплення Ізюма, просуваючись вздовж шосе E-40.

Також росіяни займають обмежені позиції вздовж кордонів Дніпропетровської області на південний захід від Покровська, але поступка решти Донецької області дозволить їм уникнути боїв за цю лінію оборони.

Окрім того, поступка решти Донецької області дозволить російським військам уникнути боротьби з найзахіднішою оборонною лінією України – Добропілля-Білозерське-Новодонецьке-Олександрівка, відкривши їм більш вигідні умови для наступу на Дніпропетровську область.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, розповідаючи журналістам свою майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним, двічі помилився, заявивши, що зустрінеться з очільником Кремля у Росії.

А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Теги: фронт війна Донеччина ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2,5 роки інвестор Ігор Мазепа думав, як повернути мільйони гривень застави
Бізнесмен Мазепа дав гроші на заставу Коболєву, а потім порахував і передумав. Що вирішив суд
Вчора, 16:50
Фахівці обстежують територію, масштаби пошкоджень уточнюються
Уночі окупанти атакували Сумщину: є поранений, пошкоджено кілька багатоповерхівок
8 серпня, 07:16
«Наш край» знову в сідлі. Чому Верховний Суд зняв заборону з партії Деркача та Сальдо?
«Наш край» знову в сідлі. Чому Верховний Суд зняв заборону з партії Деркача та Сальдо? Право
6 серпня, 08:00
Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?
Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?
4 серпня, 22:43
24 службових розслідування щодо скандалів у ТЦК ще тривають
Скандали у ТЦК: Сухопутні війська відзвітували про результати перевірки
31 липня, 18:22
РФ втратила в Україні вже 23064 бойові броньовані машини
Втрати ворога станом на 28 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
28 липня, 07:21
Індустріальний район Харкова постраждав від атаки окупантів
Росія вдарила по медичному закладу у Харкові: є поранені та загиблий
25 липня, 12:04
Триває 1248-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2025 року
25 липня, 08:15
Українські військові стали свідками чергової перемоги Олександра Усика
Як українські військові на передовій вболівали за Усика. Емоційне фото
20 липня, 07:52

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
ISW пояснив, як втрата Донецької області вплине на фронт
ISW пояснив, як втрата Донецької області вплине на фронт
В окупованому Криму попередили про можливе тривале відключення мобільного інтернету
В окупованому Криму попередили про можливе тривале відключення мобільного інтернету
Малюк: СБУ викрила зрадника в Повітряних силах
Малюк: СБУ викрила зрадника в Повітряних силах
Задимлення поблизу ЗАЕС: гендиректор МАГАТЕ прокоментував подію
Задимлення поблизу ЗАЕС: гендиректор МАГАТЕ прокоментував подію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
8605
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
6460
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд
3469
З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор
3278
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua