ISW пояснив, як втрата Донецької області вплине на фронт

Наприклад, поступка Лимана відкриє шлях для атак російських військ на позиції України в Харківській області

Фортечний пояс у Донецькій області складається з чотирьох великих міст і кількох населених пунктів вздовж траси Н-20 Костянтинівка-Слов’янськ

Російські чиновники вимагають, щоб Україна поступилася стратегічно важливою неокупованою територією в Донецькій області, при цьому не пропонуючи нічого натомість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, російська пропозиція передбачає, що Україна відмовиться від критично важливої оборонної позиції, яку Росія наразі не може швидко захопити, в обмін на відсутність будь-яких поступок з російського боку.

Аналітики зазначають, що точні умови пропозиції Путіна залишаються неясними, але представники адміністрації Трампа, зокрема спецпосланець США Стів Віткофф, представили чотири різні варіанти умов.

Фортечний пояс складається з чотирьох великих міст і кількох населених пунктів вздовж траси Н-20 Костянтинівка-Слов’янськ, довжиною близько 50 км. Протягом останніх 11 років Україна зміцнювала оборонні позиції у цих містах.

Північна частина поясу – це Слов’янськ і Краматорськ, важливі логістичні центри для українських сил в Донецькій області. Південна половина включає Дружківку, Олексієво-Дружківку, Костянтинівку. Україна почала нарощувати оборонні позиції там після їх звільнення у квітні 2014 року.

ISW відзначає, що нездатність Росії захопити Слов’янськ у 2022 році і триваючі бої навколо фортечного поясу свідчать про ефективність українських зусиль із зміцнення оборони. Російські війська намагаються охопити цей пояс із південного заходу, що може тривати кілька років.

Аналітики наголошують, що у разі втрати контролю над цими територіями Україна буде змушена терміново будувати нові оборонні лінії вздовж кордонів Харківської та Дніпропетровської областей, проте ця місцевість не підходить для ефективної оборони через відкритий рельєф і віддаленість природних перешкод.

Також припинення вогню вздовж кордонів Донецької області вимагатиме великих інвестицій у інфраструктуру для підтримки довгострокового моніторингу режиму припинення вогню.

Російські позиції вздовж прикордонних районів на кордонах Донецької області з Харківською та Дніпропетровською областями створять вигідні умови для подальших наступів Росії на сусідні регіони.

Зокрема, поступка Лимана відкриє шлях для атак російських військ на позиції України в Харківській області на східному березі річки Оскіл. Російські війська можуть спробувати повторити спробу захоплення Ізюма, просуваючись вздовж шосе E-40.

Також росіяни займають обмежені позиції вздовж кордонів Дніпропетровської області на південний захід від Покровська, але поступка решти Донецької області дозволить їм уникнути боїв за цю лінію оборони.

Окрім того, поступка решти Донецької області дозволить російським військам уникнути боротьби з найзахіднішою оборонною лінією України – Добропілля-Білозерське-Новодонецьке-Олександрівка, відкривши їм більш вигідні умови для наступу на Дніпропетровську область.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, розповідаючи журналістам свою майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним, двічі помилився, заявивши, що зустрінеться з очільником Кремля у Росії.

А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.