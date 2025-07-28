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В Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 08:46 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К.

Раніше моніторингові групи повідомляли про зліт носія «Кинджалів» Міг-31К.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, у ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок ударів є постраждалі. У Дарницькому районі столиці, попередньо, вибило вікна у житловій багатоповерхівці. 

Також через удари російських терористів у Дарницькому районі постраждали восьмеро, серед них одна людина у тяжкому стані.

Під удар потрапив і Кропивницький.

Сьогодні вночі Польща разом із союзниками піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Зазначалось, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, зокрема в районах, що прилягають до зони загрози.

На Хмельниччині є збиття.

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Теги: війна ракета дрон тривога

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