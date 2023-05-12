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Наводили російські ракети під Бахмутом: СБУ затримала двох колаборантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Наводили російські ракети під Бахмутом: СБУ затримала двох колаборантів
Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по Краматорському району
фото: СБУ

Зловмисниками виявились двоє мешканців Краматорська, які передавали окупантам локації Збройних сил України

Служба безпеки України затримала ще двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на локації Сил оборони у Краматорську Донецької області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисниками виявились двоє мешканців Краматорська, які передавали окупантам локації Збройних сил України.

«Особливу увагу вони звертали на місця базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Бахмутському напрямку. Обох зловмисників затримали під час виконання ними ворожого завдання. Один з них збирав розвіддані та передавав їх своєму спільнику, який адміністрував проросійську групу у Telegram і був на зв'язку з бойовиком окупаційного угруповання РФ на східному фронті», – йдеться в повідомленні.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по Краматорському району.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявили мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором через месенджер.

СБУ повідомила одному із затриманих про підозру. Дії іншого фігуранта – адміністратора прокремлівської інтернет-групи – кваліфікували як колабораційну діяльність.

Наразі обоє перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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Теги: СБУ Бахмут ЗСУ колабораціонізм

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