Наводили російські ракети під Бахмутом: СБУ затримала двох колаборантів

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по Краматорському району

Зловмисниками виявились двоє мешканців Краматорська, які передавали окупантам локації Збройних сил України

Служба безпеки України затримала ще двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на локації Сил оборони у Краматорську Донецької області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Зловмисниками виявились двоє мешканців Краматорська, які передавали окупантам локації Збройних сил України.

«Особливу увагу вони звертали на місця базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Бахмутському напрямку. Обох зловмисників затримали під час виконання ними ворожого завдання. Один з них збирав розвіддані та передавав їх своєму спільнику, який адміністрував проросійську групу у Telegram і був на зв'язку з бойовиком окупаційного угруповання РФ на східному фронті», – йдеться в повідомленні.

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Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по Краматорському району.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявили мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором через месенджер.

СБУ повідомила одному із затриманих про підозру. Дії іншого фігуранта – адміністратора прокремлівської інтернет-групи – кваліфікували як колабораційну діяльність.

Наразі обоє перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.