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Поліцейській, яка на смерть збила шестирічну дівчинку в Прилуках, оголосили вирок

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Поліцейській, яка на смерть збила шестирічну дівчинку в Прилуках, оголосили вирок
Поліцейська, яка збила дитину у Прилуках
фото: Суспільне

Прокуратура просила для обвинуваченої найсуворішого покарання, суд задовольнив цю вимогу

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області визнав винною поліцейську у смертельній ДТП, унаслідок якої загинула 6-річна дівчинка, та призначив їй вісім років позбавлення волі. Також жінку на три роки позбавили права керувати транспортними засобами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Публічне обвинувачення у справі підтримував заступник генерального прокурора Віктор Логачов. За його словами, сторона обвинувачення від початку наполягала на максимальному покаранні для обвинуваченої.

Суд встановив, що 10 грудня 2025 року близько 11:44 поліцейська за кермом службового автомобіля Mitsubishi Outlander прямувала на виклик щодо іншої ДТП. На вулиці В’ячеслава Чорновола у Прилуках автомобіль наблизився до нерегульованого пішохідного переходу, яким у цей момент переходили дорогу жінка разом зі своєю шестирічною донькою.

За даними слідства, попри обмеження швидкості на цій ділянці до 40 км/год, службове авто рухалося зі швидкістю близько 51 – 55 км/год. На автомобілі були ввімкнені проблискові маячки, однак звуковий спеціальний сигнал не використовувався.

Правоохоронці встановили, що водійка не зменшила швидкість перед пішохідним переходом, не надала перевагу пішоходам і не вжила своєчасних заходів для зупинки автомобіля. Експертиза підтвердила, що поліцейська мала технічну можливість уникнути наїзду за умови дотримання Правил дорожнього руху. Суд визнав саме ці порушення причиною аварії.

Унаслідок ДТП шестирічна дівчинка отримала тяжкі травми та померла. Її мати дістала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Обвинувачена визнала провину частково. Суд не встановив обставин, які б пом’якшували чи обтяжували покарання, однак врахував, що на момент аварії вона була працівницею Національної поліції та виконувала службове завдання.

Крім того, суд задовольнив цивільні позови потерпілих і постановив стягнути 6 млн грн моральної шкоди.

В Офісі генпрокурора зазначили, що статус працівника правоохоронного органу не звільняє від відповідальності, а навпаки передбачає підвищений обов’язок дотримуватися закону та правил безпеки.

Нагадаємо, 3 серпня на Обухівщині Київської області сталася смертельна ДТП, у якій загинула шестирічна дівчинка. Аварія трапилася близько 10:28 у селі Землянка Кагарлицької громади. За попередньою інформацією поліції, 22-річний водій трактора з причепом під час обгону не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на дитину, яка їхала велосипедом у попутному напрямку.

Перевірка показала, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння – в його організмі виявили 1,69 проміле алкоголю.

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Теги: ДТП смерть Полтавщина поліція вирок дитина

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