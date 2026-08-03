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Спроба підкупу САП і НАБУ. Обвинувачений адвокат Носов виїхав за кордон і не повернувся

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Спроба підкупу САП і НАБУ. Обвинувачений адвокат Носов виїхав за кордон і не повернувся
Олексія Носова обвинувачують в пропозиції надання $200 тис. хабаря співробітникам НАБУ та САП
фото: cntime.cn.ua

Як саме Носов зміг виїхати за кордон невідомо

Обвинувачений в пропозиції надання $200 тис. хабаря адвокат Олексій Носов ще під час розгляду справи в суді першої інстанції виїхав за кордон і досі не повернувся. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International Ukraine.

3 серпня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суд наклала грошове стягнення на адвоката Олексія Носова через неявку у судове засідання.

Обвинуваченого належним чином повідомили про нинішнє судове засідання, однак він не з’явився. Як саме Носов зміг виїхати за кордон невідомо. Захисники лише сказали, що «абсолютно законним чином».

Сам Носов звернувся до суду з клопотанням про участь у засіданні в режимі відеоконференції. Однак АП ВАКС відмовила в задоволенні цього клопотання, визнала неявку неповажною та застосувала щодо нього грошове стягнення у розмірі 6656 грн.

Також сьогодні в АП ВАКС заслухали пояснення одного із захисників Носова. Адвокат переконував, що в обвинуваченні відсутні підтвердження факту висловлення Носовим пропозиції – мовляв, невідомо, які саме слова чи фрази слідство розцінило як пропозицію. За версією захисту, перша зустріч 10 квітня відбулася без жодних пропозицій хабаря, а залучений агент («Артем») у суді підтвердив, що лише «припустив» намір Носова надати кошти.

Відтак захист вважає, що слідство вчинило провокацію та безпідставно втаємничило особу свідка. А телефон та SIM-картку, за словами захисника, свідок придбав напередодні першої розмови спеціально для спілкування з Носовим – це нібито свідчить про заздалегідь розроблену легенду. Попри це суд першої інстанції відмовив у проведенні експертизи голосу для ідентифікації свідка та у розсекреченні його даних.

Адвокат також зазначив про численні процесуальні порушення, зокрема відсутність відеозаписів зустрічей від 17-18 квітня, ненадання їм достатньо часу для підготовки до дебатів, залишення без розгляду питання відводу судді за порушення правил технічної фіксації під час демонстрації електронних доказів. З огляду на це, адвокат просить вирок суду першої інстанції скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд.

Виступи сторін продовжаться в наступному судовому засіданні, що заплановане на 17 серпня. Мають виступити ще одна захисниця Носова та прокурор САП.

Нагадаємо, Олексія Носова обвинувачують в пропозиції надання $200 тис. хабаря співробітникам НАБУ та САП в обмін на ухвалення рішення про передачу справи його підзахисної – голови правління банку «Альянс» Юлії Фролової – до іншого органу досудового розслідування. 9 червня ВАКС визнав його винним та як покарання призначив йому чотири з половиною роки позбавлення волі та заборону займатися адвокатською діяльністю строком на три роки.

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Теги: корупція в Україні Вищий антикорупційний суд

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Кримінал

Спроба підкупу САП і НАБУ. Обвинувачений адвокат Носов виїхав за кордон і не повернувся
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