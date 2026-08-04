На Львівщині п'яний водій на смерть збив військового у відпустці

Потерпілий загинув на місці, водія затримали правоохоронці

У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув військовослужбовець ЗСУ. За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Аварія сталася 4 серпня близько 13:00 у селі Суховоля Золочівського району. За інформацією слідства, 68-річний водій Mercedes-Benz Sprinter на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та здійснив наїзд на 38-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.

Свідком аварії став його 17-річний син, який одразу повідомив про подію правоохоронців. Як встановили слідчі, загиблий був чинним військовослужбовцем Збройних сил України. На момент аварії він перебував у відпустці за станом здоров’я.

Під час перевірки водія на стан сп’яніння виявили, що рівень алкоголю в його організмі майже утричі перевищував допустиму норму. Чоловіка затримали. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть людини .

Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2025 року на Львівщині сталася інша смертельна ДТП за участі військовослужбовців. Поблизу села Жирівка Львівського району автомобіль Nissan із військовими номерами виїхав за межі дороги та зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі.

Унаслідок аварії загинули водій та двоє пасажирів легковика, а також військовий, який перебував у вантажівці та саме виходив із кабіни. Обставини ДТП розслідували працівники ДБР.