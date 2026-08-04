Розбещення учениць на Хмельниччині. Директор мовного центру отримав підозру

Викладач англійської мови роками вчиняв розпусні дії щодо двох учениць, які наважилися звернутися до правоохоронців лише через кілька років

На Хмельниччині директору центру вивчення іноземних мов повідомили про підозру у розбещенні двох учениць. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про мовний центр English TOP Studio у Хмельницькому. Підозру отримав його директор Віктор Снігуров.

За даними слідства, чоловік, вчиняв розпусні дії щодо неповнолітніх під час занять. За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури 58-річному директору центру вивчення іноземних мов повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення малолітньої та неповнолітньої особи).

Підозрюваний під час занять вчиняв розпусні дії щодо двох учениць віком 13 та 14 років. Правоохоронці встановили, що щодо однієї з потерпілих такі дії тривали упродовж 2018-2020 років, а щодо іншої - у 2023-2025 роках.

У прокуратурі зазначили, що дівчата тривалий час не повідомляли про пережите, побоюючись осуду. Вони звернулися до правоохоронців лише після того, як дізналися про судовий розгляд іншого кримінального провадження стосовно керівника мовного центру - за фактом умисного зберігання дитячої порнографії.

Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих, а також перевіряють усі можливі епізоди протиправної діяльності підозрюваного, пов'язані із сексуальним насильством щодо учениць.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру 53-річному жителю Києва за ч. 3 ст. 301-1 КК України. За версією слідства, чоловік через месенджер Telegram спілкувався з малолітніми, схиляючи їх до надсилання матеріалів сексуального характеру в обмін на грошову винагороду. Також, за даними слідства, на своїй сторінці в Instagram він публікував протиправний контент. Досудове розслідування триває.