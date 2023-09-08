Наживався на пальному під час війни. Суд арештував майно полковника ДСНС

Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку

Фігуранту загрожує до 12 років в'язниці

Суд арештував земельну ділянку, будинок, автівки та 5,5 млн грн запорізького полковника ДСНС. Фігурант, за даними слідства, під час війни налагодив схему крадіжки та продажу відомчого пального у Запорізькій області. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Також арештовано понад 1 млн грн його підлеглого, який «за сумісництвом» був і його спільником. Кошти будуть передані в управління Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

«У червні 2022 року працівники ДБР викрили та повідомили про підозру полковнику-начальнику аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області та групі його спільників. Фігуранти продавали пальне, яке виділялося ДСНС для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку. Сума збитків держави складає понад 2,3 млн грн. Крім того, водіями для перевезення пального залучались чинні співробітники ДСНС.

«Наразі за клопотанням працівників ДБР суд ухвалив рішення про арешт майна та грошових коштів полковника ДСНС. Зокрема, арешт накладений на земельну ділянку площею 1,9 га, елітний будинок у прибереженій зоні Запоріжжя площею 176 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser, вантажний автомобіль ЗАЗ та його банківські рахунки», – зазначають в ДБР.

Також вилучено автомобілі Mercedes-Benz Actros та DAF CF. Крім цього, рішенням суду арештовані грошові кошти фігуранта. У гривневому еквіваленті сума складає понад 5,5 млн грн.

Крім того, арештовано та передано в управління АРМА кошти підлеглого та найближчого спільника полковника ДСНС, який допомагав йому красти пальне – понад 1 млн грн.

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Полковник ДСНС відсторонений від посади. Рішенням суду йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове слідство продовжується.

Фігуранти справи підозрюються у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.