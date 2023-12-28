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Незаконні премії на 1,6 млн грн: перед судом постануть експосадовці «Укрзалізниці»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Незаконні премії на 1,6 млн грн: перед судом постануть експосадовці «Укрзалізниці»
фото ілюстративне

Посадовцям загрожує до 12 років позбавлення волі 

Двоє експосадовців «Укрзалізниці» незаконно нарахували премій на 1,6 млн грн. Їм загрожує від 7 до 12 років. Про це повідомили у Київській міські прокуратурі. 

Зазначається, що прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох колишніх посадовців однієї з філій «Укрзалізниці» за обвинуваченням у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

За матеріалами слідства, обвинувачені, займаючи посади директора та першого заступника директора філії АТ «Укрзалізниця», без погодження з членами правління, прийняли рішення про незаконне нарахування та виплати грошових премій працівникам філії за роботи, які ними не виконувались.

«Зазначені дії посадовців призвели до розтрати грошових коштів АТ «Укрзалізниця» у розмірі понад 1,6 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає від семи до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що експосадовці «Укрзалізниці» ремонтували військові ешелони ворога.

Теги: Укрзалізниця суд майно

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