«Потяг до Перемоги» від «Укрзалізниці» отримав європейську нагороду
Проєкт здобув нагороду в номінації «Транспорт і логістика»
«Потяг до Перемоги» від «Укрзалізниці», який розписали українські митці, здобув нагороду від European Excellence Awards у номінації «Транспорт і логістика». Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
«Потяг до перемоги – потяг-присвята героїчному супротиву українців на тимчасово окупованих територіях, який першим заїхав на деокуповану Донеччину, Харківщину та Херсонщину, став символом незламності для українців, а тепер і європейців», – йдеться в повідомленні.
Проєкт обійшов своїх конкурентів, серед яких були скульптури від FedEx, що зобразили найвідоміші моменти Ліги чемпіонів УЄФА.
Церемонія нагородження European Excellence Awards відбулася 8 грудня у Берліні, Німеччина.
«Потяг до Перемоги – це обіцянка, що «Укрзалізниця» колись повезе всіх додому», – зазначає European Excellence Awards.
Зазначимо, «Потяг до перемоги» – проєкт-подяка героїчним українцям на тимчасово окупованих територіях. Він має 7 вагонів, розписаних українськими митцями. Кожен вагон присвячений регіону України та подвигам людей, які чинять опір російським окупантам.
Нагадаємо, потяг здійснив рейс до деокупованого Херсона 18 листопада 2022 року.
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