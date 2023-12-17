«Потяг до Перемоги» від «Укрзалізниці» отримав європейську нагороду

«Потяг до перемоги» – проєкт-подяка українцям на тимчасово окупованих територіях

Проєкт здобув нагороду в номінації «Транспорт і логістика»

«Потяг до Перемоги» від «Укрзалізниці», який розписали українські митці, здобув нагороду від European Excellence Awards у номінації «Транспорт і логістика». Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

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«Потяг до перемоги – потяг-присвята героїчному супротиву українців на тимчасово окупованих територіях, який першим заїхав на деокуповану Донеччину, Харківщину та Херсонщину, став символом незламності для українців, а тепер і європейців», – йдеться в повідомленні.

Нагорода European Excellence Awards фото: «Укрзалізниця»

Проєкт обійшов своїх конкурентів, серед яких були скульптури від FedEx, що зобразили найвідоміші моменти Ліги чемпіонів УЄФА.

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Церемонія нагородження European Excellence Awards відбулася 8 грудня у Берліні, Німеччина.

«Потяг до Перемоги – це обіцянка, що «Укрзалізниця» колись повезе всіх додому», – зазначає European Excellence Awards.

Зазначимо, «Потяг до перемоги» – проєкт-подяка героїчним українцям на тимчасово окупованих територіях. Він має 7 вагонів, розписаних українськими митцями. Кожен вагон присвячений регіону України та подвигам людей, які чинять опір російським окупантам.

Нагадаємо, потяг здійснив рейс до деокупованого Херсона 18 листопада 2022 року.