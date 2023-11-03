Незаконно переправляв чоловіків за кордон: нардеп Дубінський отримав підозру

Дубінському загрожує до семи років тюрми

Служба безпеки України та ДБР зібрали доказову базу на чинного народного депутата, який підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Імені нардепа не зазначається, проте мова ймовірно йде про нардепа Олександра Дубінського.

«Сьогодні йому повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити «потрібних людей» у систему «Шлях» нібито як волонтерів.

Встановлено, що частину документів, необхідних для втечі «клієнта» за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили:

флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи «Шлях».

Наразі директору залученої громадської організації також повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

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Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання до семи років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.

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До слова, Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.