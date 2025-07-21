Оборудки із землею: посадовець Держгеокадастру отримав підозру

Посадовцю загрожує до шести років позбавлення волі

Колишній начальник ГУ Держгеокадастру у Чернівецькій області, який наразі обіймає аналогічну посаду в іншій західній області, отримав підозру. Посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем під час роздачі землі на понад 2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Ймовірно, мова йде про Михайла Капусняка, який нині очолює управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області. За даними YouControl, у 2020-2021 роках він обіймав посаду начальника головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області.

Слідчі встановили, що у 2020-2021 роках, перебуваючи на посаді в Чернівцях, чиновник підписав низку наказів про незаконну передачу у приватну власність земельних ділянок загальною площею понад 1,4 га. Ділянки розташовані у Чернівцях та в селі Здобрув Заставнівського району. Формально землю, у тому числі в обласному центрі, виділяли під особисте селянське господарство. Проте, вона належала територіальним громадам, а отже – не могла бути роздана без погодження з ними.

«Всі документи оформлювались у максимально стислий термін. Посадовець особисто контролював цей процес і давав вказівки пришвидшити розгляд заяв, пов’язаних із конкретними замовниками. ДБР також перевіряє можливу корупційну складову – слідство вивчає мотиви таких рішень та встановлює всіх, хто можливо був причетний до оборудки», – наголошують правоохоронці.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Раніше Служба безпеки України викрила ексчиновника Держгеокадастру, який привласнив майже третину земель місцевої громади на Житомирщині.