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    Кримінал

    Обшуки у зенітних бригадах: у ДБР обіцяють повернути всю вилучену техніку

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    <p>Слідчі ДБР провели огляди військової техніки на території кількох військових частин Повітряних сил ЗСУ</p> - Обшуки у зенітних бригадах: у ДБР обіцяють повернути всю вилучену техніку

    Слідчі ДБР провели огляди військової техніки на території кількох військових частин Повітряних сил ЗСУ

    Архівне фото

    Керівництвом Державного бюро розслідувань ініційовано службове розслідування, під час якого буде надана оцінка діям слідчих

    Слідчі Державного бюро розслідувань 1 липня 2020 року провели санкціоновані огляди військової техніки на території кількох військових частин Повітряних сил Збройних сил України.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Зазначається, що в ході обшуків було вилучено сім приладів надвисоких частот НВЧ (клістрони).

    Того ж дня слідчі повернули три прилади до однієї з військових частин, ще чотири прилади буде повернуто сьогодні. 

    Керівництвом Державного бюро розслідувань ініційовано службове розслідування, під час якого буде надана оцінка діям слідчих.

    Раніше у четвер у командуванні Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в три зенітні ракетні бригади цього виду військ прийшли співробітники Державного бюро розслідувань.

    обшук ЗСУ розслідування Державне бюро розслідувань
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