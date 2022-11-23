Обшуки в Києво-Печерській лаврі: СБУ повідомила результати (фото)

СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ під час обшуків у приміщеннях московських церков

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У взаємодії зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об’єктів.

Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Наразі щодо них здійснюється поглиблена перевірка.

Також на території Києво-Печерської лаври перебував 32-річний громадянин України. Він може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства «Антван». При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії «Antvan Group» – громадянина РФ Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження.

Крім того, у ході безпекових заходів виявлено:

проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди «русского міра»;

готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж $100 тис. та декілька тисяч російських рублів.

Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження.

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фото: СБУ

Вказані безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».

Також 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Як стало відомо, у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом».