Одещина: поліція відреагувала на вибух на подвір’ї місцевого депутата БПП

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Реакцію поліції було оприлюднено через дві доби після вибуху

Поліція проводить перевірку за фактом вибуху, що стався на подвір’ї депутата місцевої районної ради та керівника районної організації партії «Блок Петра Порошенка» Олександра Петкова в м. Ізмаїл на Одещині. Про це інформує прес-служба поліції Одеської області.

У повідомленні сказано, що про вибух на території домоволодіння повідомила сусідка потерпілих, яка доглядала за будинком, поки господарі перебували у від’їзді. У дворі жінка побачила темну пляму на тротуарній плитці, а також осколки скла з вікна будинку.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. З місця події правоохоронці вилучили уламки та фрагменти гранати РГД-5, які відправили на експертизу. Під час вибуху ніхто не постраждав.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

На місці події працюють слідчі, вибухотехніки та кінологи.

Зазначимо, про вибух місцеві ЗМІ повідомили 19 травня. Сам вибух за даними ЗМІ стався у ніч на 18 травня. Станом на ранок 20 травня жодних коментарів поліції опубліковано не було.

Нагадаємо, в Індустріальному районі міста Дніпро біля кафе вибухнув невідомий пристрій.