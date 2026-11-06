Офіцерка ЗСУ знімалася в «МастерШеф» замість лікування: їй оголошено підозру

Офіцерка ЗСУ, яка, за даними ДБР, брала участь у зйомках «МастерШеф» під час оформленого лікування

За даними слідства, військовослужбовиця кілька місяців була відсутня на службі, але отримала майже 250 тис. грн виплат

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру старшій лейтенантці Збройних сил України, яка, за версією слідства, замість стаціонарного лікування брала участь у зйомках кулінарного шоу «МастерШеф» та подорожувала Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

За матеріалами розслідування, із квітня до серпня 2025 року офіцерка офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Проте більшу частину цього періоду вона фактично проводила за межами лікарні.

Слідчі встановили, що військовослужбовиця перебувала в Києві, Харкові та Одеській області, займалася особистими справами й брала участь у зйомках популярного телевізійного проєкту «МастерШеф».

Увесь цей час командування військової частини вважало, що жінка проходить лікування, тому продовжувало нараховувати їй грошове забезпечення.

За підрахунками слідства, унаслідок цього державі завдано збитків на майже 250 тис. грн.

Старшій лейтенантці повідомили про підозру. За інкриміноване правопорушення їй може загрожувати від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про військовослужбовицю, яка замість лікування знімалася в кулінарному шоу «МастерШеф». За даними слідства, жінка офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні, проте фактично брала участь у телевізійних зйомках. Попри відсутність на службі, їй продовжували виплачувати грошове забезпечення.