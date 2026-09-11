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ДБР надало міжнародним партнерам результати аудиту Рахункової палати

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ДБР надало міжнародним партнерам результати аудиту Рахункової палати
Директор ДБР Олексій Сухачов представив результати інституційного становлення Бюро
фото: скриншот з відео

Пушко-Цибуляк під час презентації результатів аудиту наголосила на важливості незалежної зовнішньої оцінки для подальшого інституційного розвитку Бюро

У Державному бюро розслідувань відбулася презентація результатів аудиту Рахункової палати та обговорення подальшого розвитку Бюро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

У заході взяли участь представники Рахункової палати, Верховної Ради України, Кабінету міністрів, представники дипломатичних місій європейських країн, Ради Європи, консультативної місії Європейського Союзу в Україні та інші.

Директор ДБР Олексій Сухачов представив результати інституційного становлення Бюро, основні зміни в організації роботи та бачення подальшого розвитку відповідно до європейських стандартів.

Зазначається, що у ДБР автоматизували кадрові та робочі процеси, запровадили систему оцінки працівників і трирівневу пріоритизацію проваджень. Також Бюро розвиває спеціалізацію підрозділів та впроваджує цифрові інструменти, зокрема Big Data, аналітичні системи й електронний документообіг, щоб підвищити ефективність роботи.

«Наше завдання – не просто відповідати сучасним вимогам, а вибудовувати систему, здатну ефективно працювати в умовах війни та водночас відповідати європейським стандартам. Ми послідовно інвестуємо у професійність людей, технології, спеціалізацію та міжнародну взаємодію. Наш вектор залишається незмінним – подальший розвиток незалежної, прозорої та сильної інституції, яка є невід’ємною частиною європейського майбутнього України», – зазначив Олексій Сухачов.

Член Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк під час презентації результатів аудиту наголосила на важливості незалежної зовнішньої оцінки для подальшого інституційного розвитку Бюро. «Незалежний аудит – це інструмент посилення державної інституції. Важливо, що ДБР уже вибудувало системні механізми управління, внутрішнього контролю, цифровізації та оцінювання результатів. Наступне завдання – використати результати аудиту для подальшого вдосконалення цих процесів та посилення інституційної спроможності Бюро», – зазначила вона.

До слова, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулись до Кабінету міністрів України з листом щодо зміни чинного законодавства. Серед вимог антикорупційних органів – розширення підслідності. Зокрема НАБУ пропонує додати до переліку осіб, злочини яких підслідні Бюро, Директора ДБР, керівника Офісу президента, а також голів обладміністрацій та мера столиці.

Теги: ДБР Рахункова палата Олексій Сухачов

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