«Охоронець» Ківи погрожував перерізати горло дівчині. Несподівані деталі (відео +18)



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39-річний Воробей – колишній боксер, колишній член злочинного угруповання «Бригади Толстого» Скріншот з відео

Нардеп заперечує будь-яке знайомство з Воробйовим

Ймовірний охоронець нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Ківи погрожував ножем персоналу пабу в Полтаві. У мережі з’явилося відповідне відео з неадекватним чоловіком і, за даними місцевих ЗМІ, це кримінальний авторитет Віталій Воробйов на прізвисько «Воробей» – ймовірний охоронець Киви.

Ківа заперечує знайомство з Воробйовим, при цьому каже, що знає тільки «Джека Вороб’я», а Віталія «Вороб’я» не знає, пише styler.rbc.ua.

Інцидент стався в полтавському пабі на вулиці Пушкіна в 20-х числах грудня 2019 року, але відео з’явилося тільки зараз. На кадрах видно, у заклад заходять двоє чоловіків у спортивних костюмах. Один із них з нецензурною лайкою підходить до дівчини, вимагаючи щось порахувати. А після цього приставляє офіціантці до горла ножа.

Ти запитуєш, хто такий Віталя? Віталя – той, хто тебе вб’є, і ти не будеш жити, – погрожував чоловік.

При цьому інша дівчина намагалася забрати в цього чоловіка ножа. Зрештою, чоловіки вийшли з пабу.

Відео, як «Воробйов» скандалив з працівниками пабу в Полтаві:

Поліція Полтави відкрила кримінальне провадження після того, як відеозапис потрапив до правоохоронців. Розслідують справу як хуліганство із застосуванням зброї. Покарання за такий злочин – від трьох до семи років ув’язнення, розповів представник обласної поліції Юрій Сулаєв.

Поки Ківа заперечує будь-яке знайомство з Воробйовим, у мережі стверджують, що за однією версією, «Воробей» – водій депутата, за іншою – його охоронець або колись був таким.

Скріншот з фейсбук-сторінки

При цьому в мережі опубліковане фото Ківи з чоловіком на ім’я Віктор, який начебто працює водієм нардепа останні 2 роки.

Ківа з водієм Віктором / Фото з фейсбук-сторінки

За даними полтавських ЗМІ, свого часу Воробйов неофіційно виконував роль охоронця Ківи. Але через надмірну агресію охоронця так само неофіційно і звільнили. Крім того, є інформація, що «Воробей» начебто захоплюється ідеями неонацизму.

Також повідомляється, що Воробйов – чоловік однієї з дівчат на відео, і такі інциденти траплялися раніше.

Воробйов у полтавському пабі в день інциденту