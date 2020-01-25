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    Кримінал

    «Охоронець» Ківи погрожував перерізати горло дівчині. Несподівані деталі (відео +18)

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    <p>39-річний Воробей &ndash; колишній боксер, колишній член злочинного угруповання &laquo;Бригади Толстого&raquo;</p> - «Охоронець» Ківи погрожував перерізати горло дівчині. Несподівані деталі (відео +18)

    39-річний Воробей – колишній боксер, колишній член злочинного угруповання «Бригади Толстого»

    Скріншот з відео

    Нардеп заперечує будь-яке знайомство з Воробйовим

    Ймовірний охоронець нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Ківи погрожував ножем персоналу пабу в Полтаві. У мережі з’явилося відповідне відео з неадекватним чоловіком і, за даними місцевих ЗМІ, це кримінальний авторитет Віталій Воробйов на прізвисько «Воробей» – ймовірний охоронець Киви.

    Ківа заперечує знайомство з Воробйовим, при цьому каже, що знає тільки «Джека Вороб’я», а Віталія «Вороб’я» не знає, пише styler.rbc.ua.

    Інцидент стався в полтавському пабі на вулиці Пушкіна в 20-х числах грудня 2019 року, але відео з’явилося тільки зараз. На кадрах видно, у заклад заходять двоє чоловіків у спортивних костюмах. Один із них з нецензурною лайкою підходить до дівчини, вимагаючи щось порахувати. А після цього приставляє офіціантці до горла ножа.

    Ти запитуєш, хто такий Віталя? Віталя – той, хто тебе вб’є, і ти не будеш жити, – погрожував чоловік.

    При цьому інша дівчина намагалася забрати в цього чоловіка ножа. Зрештою, чоловіки вийшли з пабу.

    Відео, як «Воробйов» скандалив з працівниками пабу в Полтаві:

    Поліція Полтави відкрила кримінальне провадження після того, як відеозапис потрапив до правоохоронців. Розслідують справу як хуліганство із застосуванням зброї. Покарання за такий злочин – від трьох до семи років ув’язнення, розповів представник обласної поліції Юрій Сулаєв.

    Поки Ківа заперечує будь-яке знайомство з Воробйовим, у мережі стверджують, що за однією версією, «Воробей» – водій депутата, за іншою – його охоронець або колись був таким.

    4_894_01Скріншот з фейсбук-сторінки

    При цьому в мережі опубліковане фото Ківи з чоловіком на ім’я Віктор, який начебто працює водієм нардепа останні 2 роки.

    5_749Ківа з водієм Віктором / Фото з фейсбук-сторінки

    За даними полтавських ЗМІ, свого часу Воробйов неофіційно виконував роль охоронця Ківи. Але через надмірну агресію охоронця так само неофіційно і звільнили. Крім того, є інформація, що «Воробей» начебто захоплюється ідеями неонацизму.

    Також повідомляється, що Воробйов – чоловік однієї з дівчат на відео, і такі інциденти траплялися раніше.

    6_533Воробйов у полтавському пабі в день інциденту

    ЗМІ депутат водій поліція чоловік злочин
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