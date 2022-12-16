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Заклик ООН до РФ припинити війну в Україні: хто голосував проти (список)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Заклик ООН до РФ припинити війну в Україні: хто голосував проти (список)
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує російські репресії та порушення прав людини в окупованому Криму
фото з відкритих джерел

Важливу резолюцію Генасамблеї ООН підтримали 82 країни

Резолюцію Генасамблеї ООН «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна», що вимагає, щоб РФ негайно припинила свою агресію проти України та беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, не підтримали 14 країн.

«За» документ проголосували 82 країни, «утрималися» – 80.

Так, проти голосували Білорусь, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія, Зімбабве.

Заклик ООН до РФ припинити війну в Україні: хто голосував проти (список) фото 1

Як повідомлялося, у тексті резолюції також міститься заклик до Росії вжити всіх необхідних заходів для того, щоб негайно покінчити з усіма порушеннями та зловживаннями щодо жителів Криму.

Серед них, згідно з документом, дискримінаційні заходи та методи, довільні затримання та арешти, тортури та інші жорстокі, нелюдські або принижуючі гідність види поводження.

Згадуються також сексуальне та гендерне насильство, у тому числі з метою змусити затриманих осіб свідчити проти себе чи співпрацювати із силовиками.

У документі зазначається, що тимчасова окупація Криму стала основою для серйозної кризи в галузі прав людини на інших територіях України, що перебувають під тимчасовим військовим контролем РФ.

Як відомо, цілі російського диктатора Володимира Путіна в Україні не змінилися. Він продовжує переслідувати максималістські цілі, використовуючи численні механізми, спрямовані на те, щоб змусити українців вести переговори на умовах Росії та, ймовірно, піти на превентивні поступки, дуже вигідні для Росії. Для досягнення своєї кінцевої мети Путін використовує два військові інструменти.

Теги: Крим Україна війна росія ООН

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