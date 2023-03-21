Рада визначила повноваження «Гвардії наступу»

Тепер бойовий імунітет розповсюджується на поліцію особливого призначення

Верховна Рада ухвалила закон щодо врегулювання окремих питань діяльності Національної поліції України під час дії воєнного стану. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У супровідних документах зазначається, що в січні цього року була утворена «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють». Тому було необхідно внести зміни до законодавства, які дозволять передавати їм необхідне озброєння та бойову техніку.

Тепер бойовий імунітет розповсюджується на поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також законопроект передбачає застосування поліцейськими поліції особливого призначення зброї та бойової техніки під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України.

«Поліцейські поліції особливого призначення… мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку в установлених для з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних сил України порядку та випадках», – йдеться в документі.

Нагадаємо, що сьогодні в Національній поліції України та Державній прикордонній службі України утворюються відповідні органи, які будуть брати безпосередню участь в обороні України, у тому числі шляхом ведення бойових дій.