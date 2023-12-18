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Росіяни активно шукають партизанів на окупованих територіях

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни активно шукають партизанів на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

Ворог проводить заходи для психологічного тиску на місцеве населення

Російські загарбники залучають все більше груп спецпризначенців до пошуку представників підпілля на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Партизани зафіксували посилення контрдиверсійного режиму ворога на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Зазначається, що росіяни сформували окремі маневрені групи РЕР, щоб визначити напрям джерел випромінювання від супутникових телефонів.

«Противнику відомо, що сили оборони використовують у військових цілях апаратуру оператора супутникового зв’язку «Iridium». Також для прочісування населених пунктів було виділено близько ста представників Росгвардії», – йдеться в повідомленні.

Центр нацспротиву пояснює, що такі заходи ворог проводить показово, для психологічного тиску на місцеве населення.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих районах Херсонської області російські силовики провели рейд проти українського підпілля, що супроводжувався репресіями і залякуванням цивільного населення.

Відряджені поліцаї зі Слідчого комітету РФ провели рейд у Генічеському районі в пошуках підпілля. Під час заходу окупанти перекривали село, обшукували будинки та намагалися виявити інформаторів Сил Оборони України.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня росіяни на тимчасово окупованих територіях України вводять нові правила перебування, згідно з якими місцеві жителі, які не мають російських паспортів, будуть вважатися «іноземцями». 

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих територіях Росія відмобілізувала та відправила на фронт понад 100 тис. українців. За даними начальника управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил полковник Євгена Саська, найбільше громадян України ворог мобілізував в обласних, районних центрах та шахтарських населених пунктах.

Теги: ворог росіяни окупація окуповані території

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