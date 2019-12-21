У Франції лікаря підозрюють у домаганнях до 350 дітей



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Зараз лікар перебуває під вартою, а в березні наступного року його судитимуть за звинуваченням у домаганнях

У Франції хірурга Жоеля Лу Скуарнека підозрюють у домаганнях і зґвалтуванні неповнолітніх пацієнтів протягом тридцяти років. Жертвами чоловіка можуть бути близько 350 осіб, пише Franceinfo.

«Це екстраординарна процедура з точки зору як виявлення фактів у процесі, так і кількості постраждалих. На сьогоднішній день кількість потенційних жертв пана Ле Скуарнека зросла до 349 осіб. За деякими з цих фактів вже минув термін давності. Зараз 229 людей вже дали свідчення, 197 з них подали скаргу», – заявила прокурор міста Лор»ян Лорелін Пейрефіт.

Розслідування щодо 68-річного колишнього хірурга почалося в 2017 році, коли одна з його жертв – 6-річна сусідка – розповіла матері про те, що він її домагався і застосував насильство сексуального характеру. В ході допиту в поліції Ле Скуарнек зізнався ще в кількох епізодах щодо двох своїх племінниць. Однак під час обшуку в його квартирі було виявлено папки із записами, в яких містилися дані близько 200 дітей і описи дій сексуального характеру щодо них. У більшості випадків події відбувалися в лікарнях, де він працював, найдавніші з цих подій належать до другої половини 1980-х років.

Зараз він перебуває під вартою, а в березні наступного року його судитимуть за звинуваченням у домаганнях.

У 2005 році хірурга вже засуджували до чотирьох місяців в’язниці умовно за зберігання зображень дітей порнографічного характеру.

Нагадаємо, у Миколаєві пенсіонера підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини.