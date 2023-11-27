Будують вище, ніж обіцяли. Верховний Суд пояснив, чи порушують такі забудовники закон

Проєкт будівництва повинен враховувати нормативні побутові та пожежні розриви, а також норми інсоляції щодо наявних та запроєктованих будівель

Проєктування будівлі необхідно здійснювати згідно з генпланом та з урахуванням сформованої суміжної забудови кварталу

Верховний Суд визнав: будівництво об’єкта з відхиленням від затвердженого та погодженого проєкту у частині висотності, пожежних та інсоляційних вимог не допускається. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, Верховний Суд розглянув у касаційному порядку адміністративну справу за позовом до Державної архітектурно-будівельної інспекції України за участю третіх осіб про визнання протиправними і скасування рішень.

Справі полягала у тому, що під час проведення ДАБІ України перевірки на об’єкті, виявлено, що таке будівництво здійснюється з відхиленням від затверджених проєктних рішень щодо висотності, пожежних та інсоляційних вимог. З огляду на виявлені порушення, відповідачем винесено припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавств, а також постанову про накладення штрафу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Не погодившись з вищевказаними, позивачі звернулися з адміністративним позовом до суду.

За результатом розгляду справи у судах різних інстанцій, зокрема апеляційний суд ухвалив рішення, відмовити у задоволені позову, керуючись тим, що висота будинку не відповідає висоті, погодженій «Укрдержбудекспертизою», а також через відсутність погоджень змін висоти будинку у проєкті.

Верховний Суд погодився з такими висновками апеляційної інстанції, залишив касаційну скаргу без задоволення, а постанову апеляційного адміністративного суду – без змін.

Суд виходив з положень статті 24 Закону України «Про планування і забудову територій», статей 26, 29 та 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зі змісту яких встановила, що будівництво об`єктів архітектури здійснюється відповідно до затвердженої замовником будівництва у встановленому порядку проєктної документації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Такий проєкт розробляється відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, а у разі, якщо об'єкт будівництва належить до IV і V категорій складності, то розроблений проєкт підлягає обов`язковій експертизі. До проєкту будівництва зміни можуть внести у встановленому порядку лише за згодою замовника будівництва та за погодженням з розробником первинної проєктної документації. Якщо внаслідок корегування проєкту було змінено проєктні рішення, то скорегований проєкт підлягає повторній експертизі.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що дозвіл органом місцевого самоврядування було надано на проєктування та будівництво 15-ти поверхового житлового будинку. На підставі дозволу було отримано архітектурно-планувальне завдання та розроблено проєкт такого будівництва, який було погоджено у встановленому порядку з відповідними суб’єктами та проведено його експертизу. За результатом якої проєкт одержав позитивний комплексний висновок.

Водночас надалі цей проєкт скориговано та після проведення повторної експертизи в Експертному звіті «Укрдержбудекспертизи» погоджено: висота будинку (Н буд) – 46,5 м, загальна площа (S заг) – 5478,02 кв. м, об`єм будинку (V буд) – 28886 куб. м, площа забудови – 692,1 кв. м.

Крім того, відповідач провів перевірку та зафіксував результати в акті перевірки, згідно з яким відповідачем було виявлено невідповідність будівництва житлового будинку вихідним даним та розробленому проєкту. Зокрема, фактична висота будинку значно перевищує висоту погоджену ДП «Укрдержбудекспертиза», оскільки найвища відмітка у наданих кресленнях становить 55,10 м (замість погоджених 46,5 м).

З огляду на встановлені обставини справи суд погодився з висновком апеляційної інстанції про правомірність прийнятих відповідачем приписів та постанови про притягнення позивача до відповідальності за пунктом восьмої частини третьої статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Верховний Суд звернув увагу, що проєкт будівництва повинен враховувати нормативні побутові та пожежні розриви, а також норми інсоляції щодо наявних та запроєктованих будівель. Проєктування необхідно здійснювати згідно з генпланом та з урахуванням сформованої суміжної забудови кварталу. Відтак, невідповідність об’єкта будівництва встановленим вимогам щодо висотності та висоти розривів перекриттів, свідчить про відхилення від затвердженого проєкту, а таке будівництво не може вважатися правомірним.