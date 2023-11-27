Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Будують вище, ніж обіцяли. Верховний Суд пояснив, чи порушують такі забудовники закон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Будують вище, ніж обіцяли. Верховний Суд пояснив, чи порушують такі забудовники закон
Проєкт будівництва повинен враховувати нормативні побутові та пожежні розриви, а також норми інсоляції щодо наявних та запроєктованих будівель
фото з відкритих джерел

Проєктування будівлі необхідно здійснювати згідно з генпланом та з урахуванням сформованої суміжної забудови кварталу

Верховний Суд визнав: будівництво об’єкта з відхиленням від затвердженого та погодженого проєкту у частині висотності, пожежних та інсоляційних вимог не допускається. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Зокрема, Верховний Суд розглянув у касаційному порядку адміністративну справу за позовом до Державної архітектурно-будівельної інспекції України за участю третіх осіб про визнання протиправними і скасування рішень.

Справі полягала у тому, що під час проведення ДАБІ України перевірки на об’єкті, виявлено, що таке будівництво здійснюється з відхиленням від затверджених проєктних рішень щодо висотності, пожежних та інсоляційних вимог. З огляду на виявлені порушення, відповідачем винесено припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавств, а також постанову про накладення штрафу.

Не погодившись з вищевказаними, позивачі звернулися з адміністративним позовом до суду.

За результатом розгляду справи у судах різних інстанцій, зокрема апеляційний суд ухвалив рішення, відмовити у задоволені позову, керуючись тим, що висота будинку не відповідає висоті, погодженій «Укрдержбудекспертизою», а також через відсутність погоджень змін висоти будинку у проєкті.

Верховний Суд погодився з такими висновками апеляційної інстанції, залишив касаційну скаргу без задоволення, а постанову апеляційного адміністративного суду – без змін.

Суд виходив з положень статті 24 Закону України «Про планування і забудову територій», статей 26, 29 та 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зі змісту яких встановила, що будівництво об`єктів архітектури здійснюється відповідно до затвердженої замовником будівництва у встановленому порядку проєктної документації.

Такий проєкт розробляється відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, а у разі, якщо об'єкт будівництва належить до IV і V категорій складності, то розроблений проєкт підлягає обов`язковій експертизі. До проєкту будівництва зміни можуть внести у встановленому порядку лише за згодою замовника будівництва та за погодженням з розробником первинної проєктної документації. Якщо внаслідок корегування проєкту було змінено проєктні рішення, то скорегований проєкт підлягає повторній експертизі.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що дозвіл органом місцевого самоврядування було надано на проєктування та будівництво 15-ти поверхового житлового будинку. На підставі дозволу було отримано архітектурно-планувальне завдання та розроблено проєкт такого будівництва, який було погоджено у встановленому порядку з відповідними суб’єктами та проведено його експертизу. За результатом якої проєкт одержав позитивний комплексний висновок.

Водночас надалі цей проєкт скориговано та після проведення повторної експертизи в Експертному звіті «Укрдержбудекспертизи» погоджено: висота будинку (Н буд) – 46,5 м, загальна площа (S заг) – 5478,02 кв. м, об`єм будинку (V буд) – 28886 куб. м, площа забудови – 692,1 кв. м.

Крім того, відповідач провів перевірку та зафіксував результати в акті перевірки, згідно з яким відповідачем було виявлено невідповідність будівництва житлового будинку вихідним даним та розробленому проєкту. Зокрема, фактична висота будинку значно перевищує висоту погоджену ДП «Укрдержбудекспертиза», оскільки найвища відмітка у наданих кресленнях становить 55,10 м (замість погоджених 46,5 м).

З огляду на встановлені обставини справи суд погодився з висновком апеляційної інстанції про правомірність прийнятих відповідачем приписів та постанови про притягнення позивача до відповідальності за пунктом восьмої частини третьої статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

Також Верховний Суд звернув увагу, що проєкт будівництва повинен враховувати нормативні побутові та пожежні розриви, а також норми інсоляції щодо наявних та запроєктованих будівель. Проєктування необхідно здійснювати згідно з генпланом та з урахуванням сформованої суміжної забудови кварталу. Відтак, невідповідність об’єкта будівництва встановленим вимогам щодо висотності та висоти розривів перекриттів, свідчить про відхилення від затвердженого проєкту, а таке будівництво не може вважатися правомірним.

Теги: суд будинок нерухомість будівництво Верховний Суд України

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мінфін повідомив, звідки братиме гроші на ремонт доріг
Мінфін повідомив, звідки братиме гроші на ремонт доріг
16 листопада, 18:59
26 листопада – Міжнародний день Біблії
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:25
У країні зросла громадська злість
У Ізраїлі протестувальники оточили будинок Нетаньягу: вимагають відставку прем'єра
4 листопада, 22:53
Японські фрегати буде оснащено ракетами більшої дальності для різноманітних морських операцій
Японія оголосила вражаючий план з виробництва військових фрегатів
8 листопада, 13:06
Наталія Гусак є головою НСЗУ із З листопада 2021 року
Запобіжний захід голові НСЗУ: Гусак виступила у суді
1 листопада, 11:18
Росіяни вдарили з артилерії по селу Веселе на Херсонщині
Львівщина та Прикарпаття оговтуються від атак дронів, влучання на Одещині: ситуація в регіонах
3 листопада, 12:58
На картині з релігійним сюжетом, окрім Максима Микитася, можна впізнати обличчя мера Києва Віталія Кличка
Мережа відреагувала на «релігійну» картину з кабінету Микитася
4 листопада, 15:47
Початок судового засідання перенесли на годину через запізнення Олександра Дубінського
Дубінський прибув до суду для обрання запобіжного заходу (відео)
13 листопада, 19:55
Гладковський фігурує у справіа щодо зловживань у оборонній сфері
Справа «Укроборонпрому»: ВАКС заочно заарештував Гладковського-молодшого
20 листопада, 17:22

Кримінал

Будують вище, ніж обіцяли. Верховний Суд пояснив, чи порушують такі забудовники закон
Будують вище, ніж обіцяли. Верховний Суд пояснив, чи порушують такі забудовники закон
Смертельна стрілянина у Дніпрі: суд дозволив патрульному повернутись до роботи в поліції
Смертельна стрілянина у Дніпрі: суд дозволив патрульному повернутись до роботи в поліції
Мешканець Дніпра хотів передати наркотики у колонію, вистріливши ними з рогатки
Мешканець Дніпра хотів передати наркотики у колонію, вистріливши ними з рогатки
Правоохоронці затримали велосипедиста, який обливав перехожих фарбою
Правоохоронці затримали велосипедиста, який обливав перехожих фарбою
ДБР викрило депутата Рівненської облради, який «забув» задекларувати мільйонні статки
ДБР викрило депутата Рівненської облради, який «забув» задекларувати мільйонні статки
«Хмельницькводоканал» звільнив працівника на підставі порваної заяви
«Хмельницькводоканал» звільнив працівника на підставі порваної заяви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Українські території в обмін на другий термін у Білому домі. План «Б» Байдена
54K
Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
21K
Українські біженці масово виїжджають із однієї з європейських країн
20K
«Що не так із Безуглою?» Українці відреагували мемами на заяву нардепки
19K
«Його мучили». Син Кернеса розповів про останні дні батька в клініці «Шаріте»
8406
Кирило Кернес: Батько не піддавався лікуванню: його мучили, насильно тримали, аби захопити владу у Харкові

Новини

Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Сьогодні, 10:37
Біля Авдіївки точаться запеклі бої. Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Сьогодні, 06:54
Снігові замети та хуртовини: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:11
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua