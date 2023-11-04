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Мережа відреагувала на «релігійну» картину з кабінету Микитася

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мережа відреагувала на «релігійну» картину з кабінету Микитася
На картині з релігійним сюжетом, окрім Максима Микитася, можна впізнати обличчя мера Києва Віталія Кличка
фото: Денис Казанський/Telegram

Журналістка Тетяна Ніколаєнко розкрила, хто є хто на полотні

Український блогер Денис Казанський показав фотографії «релігійної» картини з кабінету скандального забудовника Максима Микитася, який очолював державну будівельну компанію у 2010-2016 роках. Фото блогер опублікував у своєму Telegram-каналі.

На полотні Микитась постає в колі відомих українських чиновників, одягнених в римські туніки.

Мережа відреагувала на «релігійну» картину з кабінету Микитася фото 1

На картині з релігійним сюжетом, окрім Максима Микитася можна впізнати обличчя мера Києва Віталія Кличка. Поряд з чиновниками зображені «майстри», які закладають фундамент нового храму. Вище – дві церкви з золотими куполами на фоні багатоповерхівок.

Унизу полотно підписане «С нами Бог», а вгорі є ініціали «УБ» («Укрбуд»).

Такий «шедевр» живопису привернув увагу українців, свої думки вони висловили у соцмережі.

Мережа відреагувала на «релігійну» картину з кабінету Микитася фото 2

Так, журналістка Тетяна Ніколаєнко розкрила, хто є хто на картині.

Мережа відреагувала на «релігійну» картину з кабінету Микитася фото 3

«Картина дна. Денис Казанський виставив картину з приміщення «Укрбуду». Вершителі долі міста в їх скромному уявленні. Насправді, канонічний іконостас будівельної мафії. Якщо на цьому шедеврі мистецтва ви можете впізнати лише мера, Микитася, Столара і Березенка, то я поглиблю ваш список мук. Три зодчих у лівому верхньому куті – це Юрій Пелих, який і покликав молоде дарування Микитася в «Укрбуд», Олег Майборода та Сергій Якусевич, завдяки яким Микитась і став великим будівельником, а потім постійним підозрюваним», – зазначає журналістка.

«Тьотя знизу зліва – нічия не коханка (то до рафаелів усяких) – це їхня начальниця відділу продажів Оксана Голобородько. Чесно, я сподіваюсь, що для цих глибоковіруючих ворюг десь таки існує коло пекла за їхнє бєсовкусіє», – резюмує Ніколаєнко.

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Нагадаємо, що екснардеп і забудовник Максим Микитась отримав підозру від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у заволодінні 307 мільйонів грн Міноборони при будівництві складів у 2018 році.

Як відомо, Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря. 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

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Теги: Міноборони будівництво Максим Микитась Telegram Антикорупційний суд Укрбуд Олег Майборода блогер картина коханка соцмережі

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