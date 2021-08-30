Під Миколаєвом чоловік заколов брата вилами

На Миколаївщині поліцейські затримали місцевого мешканця за вбивство брата

Між двома братами після застілля виникла сварка, в ході якої старший вдарив вилами молодшого

Житель Шевченківської ОТГ Миколаївського району в результаті сварки завдав смертельне поранення своєму брату за допомогою вил. Зловмисник затриманий, повідомила пресслужба регіонального управління Нацполіції.

Зазначається, що про подію правоохоронцям повідомила мати чоловіків.

«На місці події поліцейські встановили, що між чоловіками після застілля виникла сварка, в ході якої старший з братів ударив вилами свого 39-річного брата. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер до приїзду швидкої медичної допомоги», - інформували поліцейські.

42-річний зловмисник затриманий і доставлений у відділення.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст. 115 КК), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

До слова, у Кривому Розі поліцейський наколов собаку на вила і кинув у вогонь.