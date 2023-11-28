«Зрадники і стерв’ятники». Син Кернеса звинуватив харківську владу в ігноруванні пам’яті батька 

«В останні дні життя мого батька відбувалося стопроцентне захоплення влади»

Харківська влада не виконала обіцянок щодо увічнення пам'яті колишнього мера міста Геннадій Кернеса, а партію, яку будував покійний мер, перетворили на закритий кооператив з відстоювання особистих інтересів. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» Кирило Кернес, син колишнього очільника Харкова.

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«Партія, яку будував мій батько («Блок Кернеса – Успішний Харків»), після його смерті перетворилася у закритий кооператив з відстоювання особистих інтересів», – зазначив він.

Кирило Кернес стверджує, що в останні дні життя його батька «відбувалося стопроцентне захоплення влади». «З часом стало очевидно, хто насправді хвилювався за нього, вірив в його перемогу над хворобою, а хто займався інтригами. Я зрозумів, що ці люди насправді не є командою Геннадія Кернеса, його соратниками та друзями, а зацікавлені лише в дерибані його спадку. Зараз дії цієї політичної сили прямо протилежні її назві», – сказав він.

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Крім того, за його словами, всі обіцянки, які гучно давалися щодо увічнення пам'яті Геннадія Кернеса після його смерті, не були виконані. «Що зробили, – встановили пам'ятник на кладовищі, і це зробили справжні друзі, а не міська влада чи особисто Ігор Терехов», – зазначив син Кернеса.

Також харківська влада ігнорує ініціативи з перейменування парку Горького іменем Кернеса чи вулиці міста.

«Наприклад, щодо перейменування колишнього парку Горького був проведене опитування в «телеграмі», в якому брало участь понад 60 тис. харків'ян. Більша частина з них підтримала ініціативу назвати парк іменем Кернеса, після чого я подав заяву про участь в сесії міської ради, де хотів донести позицію харків’ян. Але мене злякалися з надуманих причин, не допустили до сесії і в результаті назвали парк просто Центральним», – розповів Кирило Кернес.

У зв’язку з цим син Кернеса вважає, що нинішня влада Харкова не має права ані використовувати прізвище Кернеса, ані казати, що вони є його наступниками. «У більшості вони просто справжні зрадники і стерв’ятники, які після його смерті розтягували той Харків, за який боровся мій батько, аби робити його кращим містом в Україні», - заявив Кирило Кернес.