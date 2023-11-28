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Син Кернеса: Батько не розглядав Терехова як наступника

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Син Кернеса: Батько не розглядав Терехова як наступника
Син Кернеса заявив, що нинішній очільник Харкова перебуває під впливом політичних сил, нині заборонених в Україні
фото з відкритих джерел

«Терехов ніколи не був і не є самостійною фігурою»

Кирило Кернес, син колишнього очільника Харкова, розповів в інтерв'ю «Главкому», що його батько не розглядав кандидатуру Ігоря Терехова як наступника.

«Так давно не секрет, що Терехов ніколи не був і не є самостійною фігурою. Ба більше, він як перебував під впливом політичних сил, нині заборонених в Україні, так і перебуває. Він, по суті, «кнопка» – і все», – заявив він.

Кернес додав, що вважає Терехова «політичним хамелеоном, який тричі на день змінить колір», щоб сподобатися чи справити враження. «Він сьогодні писатиме українською, а завтра знову російською, говоритиме одне, а робитиме інше. Але оцінку йому дадуть харків'яни, які бачать його постійні метаморфози», – розповів він.

Щодо того, чи є докази перебування Терехова «під впливом проросійських сил», Кернес порадив звернутися до СБУ.

«Стверджувати я не можу, але якщо проти людей, які відкрито перейшли на бік ворога, нема жодних партійних санкцій, то про що це свідчить? Наприклад, після початку повномасштабної війни деякі депутати від «Блоку Кернеса» перейшли на бік ворога. Є кримінальні справи проти них, але у керівництва партії чомусь до них нема жодних питань, і вони залишаються у партії», – підкреслив син колишнього очільника Харкова.

Кирило Кернес порекомендував членам партії перейменуватися на «Неуспішний Терехов», і додав: «Їхні дії ганьблять прізвище мого діда, батька, мене, яке офіційно є в назві партії».

Нагадаємо, після процедури реєстрації 11 листопада 2021 року на позачерговій сесії Харківської міськради Ігор Терехов склав присягу міського голови. Він був зареєстрований кандидатом на виборах мера Харкова 31 жовтня 2021 року, а ввечері 1 листопада голова міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко оголосила Терехова переможцем мерських виборів.

Також «Главком» писав, що син ексмера Харкова Геннадія Кернеса Кирило заявив, що отримав доступ до медичної документації його батька в клініці «Шаріте», яка стосується стану його здоров'я під час перебування в клініці. За його словами, документація може довести, що усі рішення, які були погоджені від імені Геннадія Кернеса, насправді ухвалювалися без його участі.

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Теги: Харків Геннадій Кернес партії Кирило Кернес

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