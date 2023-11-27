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Син Кернеса виїхав з України, тому що боїться за своє життя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Син Кернеса виїхав з України, тому що боїться за своє життя
Старший син померлого ексмера Харкова Геннадія Кернеса залишається депутатом Харківської обласної ради
фото з відкритих джерел

За словами Кирила Кернеса, він зустрів повномасштабне вторгнення у Харкові

Старший син померлого ексмера Харкова Геннадія Кернеса Кирило виїхав за кордон разом з дітьми у березні 2022 року через страх за своє життя та життя дітей. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

За словами Кирила, він зустрів повномасштабне вторгнення у Харкові. «Війну я зустрів удома, спали ми на підлозі близько 20 днів, була реальна загроза життю з різних боків. Вся моя сім'я перебувала під вимушеною охороною. Тому я вирішив задля безпеки своїх двох дітей їх вивезти. І десь у середині березня 2022 року я перетнув кордон. Я – батько-одинак (дружина Кирила Кернеса Яна померла за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року – «Главком»), у мене є неповнолітні діти, і я маю абсолютно законні підстави виїжджати», – пояснив він.

Старший син померлого ексмера Харкова Геннадія Кернеса, як і раніше залишається депутатом Харківської обласної ради.

«Щодо моєї діяльності, то я так само працюю для міста і харків’ян, займаюся волонтерською діяльністю, допомагаю військовим. Хоча зараз перебуваю не в Україні», – наголосив Кирило.

Зазначимо, у грудні 2022 року померла дружина Кирила Яна Кернес, яка тривалий час тяжко хворіла. Яка саме хвороба спричинила її смерть, не розголошується. Втім, за непідтвердженими даними ЗМІ, вона могла страждати від раку та перенесла інсульт.

Зазначимо, Кирило Кернес, заявив, що отримав доступ до медичної документації його батька в клініці «Шаріте». За словами чоловіка, документація може довести, що усі рішення, які були погоджені від імені Геннадія Кернеса, насправді ухвалювалися без його участі.

Нагадаємо, 61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці «Шаріте», куди був госпіталізований з коронавірусом.

За підсумками місцевих виборів 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був заочно оголошений мером Харкова без складення присяги. Він обіймав крісло міського голови з 2010 року.

Кернес залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. За словами близького друга Павла Фукса, колишній очільник Харкова розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.

Кернес був яскравим представником «лихих 90-х» на Харківщині, коли багато хто із теперішніх бізнесменів починали свій бізнес із нуля на тлі економічної кризи. На Кернеса кілька разів скоювали замахи, ще з молодих років його підозрювали в злочинах.

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Теги: Кирило Кернес Геннадій Кернес війна депутат Харків

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