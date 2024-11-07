Уночі окупанти обстріляли Криворізький район: пошкоджено підприємство і будинки
У Грушівській громаді пошкоджено підприємство і п'ять приватних будинків
Уночі 7 листопада росіяни били по Криворізькому району Дніпропетровській області . Для чергової атаки окупанти застосовували безпілотники. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За інформацією голови ОВА, минулося без поранених. У Грушівській громаді пошкоджено підприємство і п'ять приватних будинків.
«В області повітряна тривога. Будьте у безпечному місці», – звернувся він до громадян.
Російські окупанти продовжують регулярно завдавати ударів по Києву та інших регіонах України, використовуючи безпілотники та ракети. В ніч на 7 листопада росіяни запустили кілька хвиль Шахедів, зокрема, влучання та пошкодження є у столиці. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація в Телеграм. Згідно з останніми даними від столичної влади, уламки російських дронів впали у п'яти районах Києва: Голосіївському, Печерському, Солом'янському, Оболонському та Подільському. Наразі відомо про одного постраждалого, який був госпіталізований.
До слова, повітряна тривога у Києві тривала усю ніч.
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