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Уночі окупанти обстріляли Криворізький район: пошкоджено підприємство і будинки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Уночі окупанти обстріляли Криворізький район: пошкоджено підприємство і будинки
Окупанти застосовували безпілотники
фото: Сергій Лисак, Telegram

У Грушівській громаді пошкоджено підприємство і п'ять приватних будинків

Уночі 7 листопада росіяни били по Криворізькому району Дніпропетровській області . Для чергової атаки окупанти застосовували безпілотники. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

За інформацією голови ОВА, минулося без поранених. У Грушівській громаді пошкоджено підприємство і п'ять приватних будинків.

У Грушівській громаді пошкоджено підприємство і п'ять приватних будинків
У Грушівській громаді пошкоджено підприємство і п'ять приватних будинків
фото: Сергій Лисак, Telegram

«В області повітряна тривога. Будьте у безпечному місці», – звернувся він до громадян. 

Російські окупанти продовжують регулярно завдавати ударів по Києву та інших регіонах України, використовуючи безпілотники та ракети. В ніч на 7 листопада росіяни запустили кілька хвиль Шахедів, зокрема, влучання та пошкодження є у столиці. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація в Телеграм. Згідно з останніми даними від столичної влади, уламки російських дронів впали у п'яти районах Києва: Голосіївському, Печерському, Солом'янському, Оболонському та Подільському. Наразі відомо про одного постраждалого, який був госпіталізований.

До слова, повітряна тривога у Києві тривала усю ніч. 

Теги: Дніпропетровщина обстріл росіяни

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