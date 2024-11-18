Підірвали авто військовослужбовця ЗСУ та готували теракти: у Харкові затримано агентів РФ

Зловмисники вчиняли теракти у прифронтовому місті та шпигували за підрозділами Сил оборони

Для вчинення теракту фігуранти відслідкували місце паркування машини у Харкові та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій

Правоохоронці знешкодили у Харкові оперативно-бойову групу російського гру, яка підірвала авто з українським військовослужбовцем і готувала нові теракти. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначаєтья, що контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала у Харкові агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки. Зловмисники вчиняли теракти у прифронтовому місті та шпигували за підрозділами Сил оборони.

Російських агентів затримано за адресами їхнього проживання фото: Служба безпеки України

У червні цього року фігуранти підірвали авто військовослужбовця ЗСУ. Внаслідок вибуху український захисник отримав тяжкі поранення.

Для вчинення теракту фігуранти відслідкували місце паркування машини у Харкові та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій.

За даними контррозвідки СБУ, до складу ворожого осередку входило четверо місцевих жителів: харківський інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних.

Діяльність групи координував бойовик «спецназу днр», який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським ГРУ.

За його вказівкою, після підриву авто українського воїна, агенти готували наступний теракт проти Сил оборони.

Для цього вони зробили ще один вибуховий пристрій та намагалися сховати його у заздалегідь облаштованому схроні.

Одночасно фігуранти отримали завдання відслідкувати та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову.

Одного із фігурантів було затримано «на гарячому» у лісосмузі, де він намагався заховати у тайник коробку з вибуховим пристроєм фото: Служба безпеки України

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини російської агентури і затримала всіх чотирьох учасників групи. Одного із фігурантів було затримано «на гарячому» у лісосмузі, де він намагався заховати у тайник коробку з вибуховим пристроєм. Інших агентів затримано за адресами їхнього проживання. Під час обшуків у них вилучено вибухівку, а також мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

2 фото На весь екран

Під час обшуків у них вилучено вибухівку, а також мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів фото: Служба безпеки України

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агентів за ст. 113 (диверсія) і 258 (терористичний акт).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки затримали агента російської воєнної розвідки. Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни. Навесні 2024 року військового дистанційно «активував» кадровий співробітник російського Головного розвідувального управління і визначив завдання: передавати рашистам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога.

Також на Волині викрито російського агента, який служив у підрозділах охорони та готував нові повітряні удари по регіону.