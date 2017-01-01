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    Кримінал

    Поліція про утримувача заручників у Харкові: Ми поки не розуміємо вимог

    Правоохоронці тримають зв'язок із людьми в приміщенні пошти телефоном
    Начальник поліції Харківської області Олег Бех заявив в ефірі «112 Україна», що вимоги невідомого, який захопив заручників у відділенні «Укрпошти» в Харкові 30 грудня, пов'язані з обміном утримуваними особами на Донбасі. За словами Беха, близько 14:40 невідомий забарикадувався в відділенні «Укрпошти» на вулиці
    • Сьогодні, 18:18
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    Площа біля відділення &laquo;Укрпошти&raquo; в Харкові, де захопили заручників
    Фото: mediaport.ua
    Площа біля відділення «Укрпошти» в Харкові, де захопили заручників

    Правоохоронці тримають зв'язок із людьми в приміщенні пошти телефоном

    Начальник поліції Харківської області Олег Бех заявив в ефірі «112 Україна», що вимоги невідомого, який захопив заручників у відділенні «Укрпошти» в Харкові 30 грудня, пов'язані з обміном утримуваними особами на Донбасі. За словами Беха, близько 14:40 невідомий забарикадувався в відділенні «Укрпошти» на вулиці Шевченка.

    «По його голосу ми не розуміємо, в якому стані він знаходиться... Ми поки не розуміємо вимог. Основне питання – в тому, що він говорить, що не всі заручники були звільнені в ході переговорів, які нещодавно відбулися», – додав Бех.

    У свою чергу радник глави МВС Зорян Шкіряк повідомив в ефірі «112 Україна», що правоохоронці тримають зв'язок із людьми в приміщенні пошти телефоном. Вони кажуть, що підозрюваний поводить себе не агресивно.

    «Зараз він не веде себе агресивно і спілкується з парламентерами досить адекватно. Більш того, за останньою інформацією він не виключає можливості добровільно здатися правоохоронцям, на що ми і будемо сподіватися», - розповів Шкіряк.

    Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

    Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.

    На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

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