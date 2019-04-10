Раніше судимий мешканець Броварів облаштував удома нарколабораторію



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Під час обшуку поліція виявила лабораторне обладнання, хімічні речовини, реактиви, ваги, речовину, схожу на амфетамін Фото: Нацполіція

У жителя Броварів поліція вилучила амфетамін та набої

Раніше судимий за зберігання наркотичних речовин 43-річний житель м. Бровари облаштував лабораторію з виготовлення амфетаміну. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Так, під час проведення санкціонованого обшуку за місце проживання броварчанина поліцейські виявили лабораторне обладнання, хімічні речовини, реактиви, ваги, речовину, схожу на амфетамін, та наркотичне зілля.

Також під час обшуку у чоловіка вилучено 20 набоїв.

Усі вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

Триває досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 307 та за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Наразі працівники поліції встановлюють мету виготовлення, зберігання наркотичних речовин та походження набоїв.