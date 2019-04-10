  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Раніше судимий мешканець Броварів облаштував удома нарколабораторію

    • Розсилка
    Під час обшуку поліція виявила лабораторне обладнання, хімічні речовини, реактиви, ваги, речовину, схожу на амфетамін - Раніше судимий мешканець Броварів облаштував удома нарколабораторію
    Під час обшуку поліція виявила лабораторне обладнання, хімічні речовини, реактиви, ваги, речовину, схожу на амфетамін
    Фото: Нацполіція

    У жителя Броварів поліція вилучила амфетамін та набої

    Раніше судимий за зберігання наркотичних речовин 43-річний житель м. Бровари облаштував лабораторію з виготовлення амфетаміну. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Так, під час проведення санкціонованого обшуку за місце проживання броварчанина поліцейські виявили лабораторне обладнання, хімічні речовини, реактиви, ваги, речовину, схожу на амфетамін, та наркотичне зілля.

    Читайте також

    Також під час обшуку у чоловіка вилучено 20 набоїв.

    Усі вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Раніше судимий мешканець Броварів облаштував удома нарколабораторію
    Раніше судимий мешканець Броварів облаштував удома нарколабораторію
    Раніше судимий мешканець Броварів облаштував удома нарколабораторію
    Раніше судимий мешканець Броварів облаштував удома нарколабораторію

    Триває досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 307 та за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.  

    Наразі працівники поліції встановлюють мету виготовлення, зберігання наркотичних речовин та походження набоїв.  

    Читайте також
    кримінал Київщина наркотики поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ